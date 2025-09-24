Mazón corteja a Vox con el apoyo a los presupuestos de 2026 en el horizonte

Carlos Mazón aprovechó una de sus últimas intervenciones en la primera jornada del debate de política general en Les Corts, celebrada este martes, para mostrar ... su coincidencia con Vox a la hora de rechazar el borrador de la PAC que PP y PSOE manejan en Europa. El president del Consell respaldó las críticas del partido de Santiago Abascal a esa propuesta, prometió luchar contra ese plan y lo justificó: «Soy valenciano antes que del PP».

Mazón aprovechó la intervención del portavoz de Vox en Les Corts, José María Llanos, para exhibir complicidades con ese partido. A Llanos le agradeció el tono y la «educación» de haber escuchado todo el debate, no como el PSPV y Compromís que decidieron abandonar el pleno. El presidente se mostró «absolutamente de acuerdo» con el diagnóstico del partido de Abascal en relación con la reconstrucción y la actitud de la izquierda y admitió que muchas de las políticas de su Consell fueron «trabajadas, perpetradas y nacidas en el seno del Gobierno conjunto de PP y Vox».

En el transcurso del debate, marcado por la propuesta de Mazón de cambiar el nombre de la AVL por el de Acadèmia de la Llengua Valenciana, el líder popular también mostró sus coincidencias con Vox en el ámbito identititario, partido con el que, recordó, ya pactó impulsar una Ley de Señas de Identidad, y al que le reconoció que la AVL no puede ser la «Acadèmia Valenciana de vete tú a saber qué lengua».

Tanto en el ámbito de la Agricultura, como en el referido a las señas de identidad, Mazón mostró su complicidad con el partido de Llanos. El mismo partido con el que gobernó el primer año de su legislatura. Y el mismo también con el que, pese a estar ya fuera del Consell, logró pactar los presupuestos de 2025, aprobados a finales de mayo.

«Y todavía podemos hacer más», dijo Mazón en un momento de su intervención. La afirmación, entendida en el marco global del debate de política general, hacia referencia obvia a las coincidencias que ambos partidos han mostrado a lo largo de la legislatura. Un ámbito al que la dana del 29 de octubre y la reconstrucción no han sido ajenos. De hecho, en ocasiones ha dado la sensación durante estos meses que Mazón encontraba casi más defensa en Vox que en su propio partido.

Llanos el martes volvió a cargar contra Sánchez por su dejadez frente a los daños causados por la riada. Y PP y Vox han pactado este mismo miércoles la comparecencia de Miguel Polo ante la comisión de investigación de la dana.

El «podemos hacer más» de Mazón, unido a otro momento de su discurso en el que aludió a que protagonizará el debate de política general del próximo año, no sólo certifica el convencimiento del presidente valenciano de agotar la legislatura. Más a corto plazo, pone el foco en una de las propuestas con las que el jefe del Consell viene tratando de recuperar la iniciativa política: presentar presupuestos de la Generalitat para 2026. Pese a que los actuales se aprobaron hace menos de cuatro meses, Mazón ya ha dado órdenes a su Consell para que perfile unas nuevas cuentas –la fecha tope para llevarlas a Les Corts es el 31 de octubre-. Presentarlas, y aprobarlas, constituiría un éxito político para el dirigente popular, y contribuiría a extender la percepción de recuperación política en la que trabaja desde este verano.

Presentar presupuestos puede no tener mayor problema. Aprobarlos es otra cosa. El PP necesita del voto de los diputados de Vox, a la vista de que ni PSPV ni Compromís regalarán esa posibilidad al dirigente popular. El partido de Abascal viene jugando a la ambigüedad con su posición, recordando un día que lo importante es ejecutar los que se aprobaron en mayo, y poniendo en valor otro día que si el PP presenta cuentas, los negociará «como no puede ser de otra forma».

La decisión de Vox, es cierto, depende también del escenario político nacional. La formación de Abascal viene comiéndole terreno al PP de Feijóo, según recogen las encuestas que se han publicado, de modo que está por ver cómo encaja esa situación con el apoyo a un barón popular. Dicho eso, Mazón no dudó en asumir planteamientos tradicionales del partido que dirige Abascal para conseguir sacar adelante las cuentas en vigor. De modo que no cabe descartar que el dirigente popular acabe contando con el beneplácito, y el voto, del grupo que encabeza Llanos.

En todo caso, Mazón viene poniendo todo de su parte para conseguirlo. Recuperar el debate identitario, igual que salir del bucle de la dana, o su posición de rechazo frontal a la propuesta de la PAC que maneja Europa, son pasos que encajan con la voluntad de volver a contar con el apoyo de Vox. La formación con sede en la calle Bambú guarda silencio. Pero ya votó hace menos de cuatro meses los presupuestos de Mazón. Si el escenario no se ha alterado en lo sustancial respecto a ese momento, el sentido del voto tampoco tendría por qué hacerlo.