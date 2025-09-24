Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Mazón corteja a Vox con el apoyo a los presupuestos de 2026 en el horizonte
José María Llanos, este martes en el pleno de Les Corts. EP

Mazón corteja a Vox con el apoyo a los presupuestos de 2026 en el horizonte

El president exhibe complicidad y acuerdos con el partido de Abascal en el debate de política general

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:33

Carlos Mazón aprovechó una de sus últimas intervenciones en la primera jornada del debate de política general en Les Corts, celebrada este martes, para mostrar ... su coincidencia con Vox a la hora de rechazar el borrador de la PAC que PP y PSOE manejan en Europa. El president del Consell respaldó las críticas del partido de Santiago Abascal a esa propuesta, prometió luchar contra ese plan y lo justificó: «Soy valenciano antes que del PP».

