Mazón se empodera en Les Corts con la «libertad, autonomía y futuro» y la izquierda le planta

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, llegó este martes a Les Corts hacia las 8.30 horas, dos horas antes de comenzar el debate ... de política general con el que se ha iniciado el periodo de sesiones parlamentarias que se prolongará hasta fin de año. El jefe del Consell ha enarbolado la bandera de la «libertad, autonomía y futuro» frente a la «izquierda del odio». La dureza del discurso de la oposición desde el pasado 29 de octubre, al compás de las protestas de las asociaciones de víctimas más críticas con la gestión del Consell que protestaban ahora a la puerta de la Cámara en Valencia, ha servido como argumento para que el president haya contrapuesto la «unión» frente a la «división». O la gestión y los resultados, hechos, frente a los «discursos del odio».

Mazón estaba cómodo, ha hecho una breve mención inicial a las «terribles riadas que nos golpearon», y se ha centrado en los anuncios y el repaso en su gestión. Hacia las 14.15 horas ha pasado a hablar concretamente de la dana, y cuando hablaba de las víctimas y aseguraba que tendía su mano a todas ellas, sus representantes se han levantado y abandonado la zona de invitados, ante lo cual la bancada de la izquierda también ha salido del hemiciclo con un duro enfrentamiento con la bancada del PP.

Mazón se ha explayado de nuevo. Si hace un año estuvo tres horas hablando, esta vez se ha alargado aún más. Más de cuatro horas frente a la inicial pasividad de la izquierda, resignada a mirar los móviles en su bancada durante toda la mañana. Portavoces de las asociaciones de víctimas, que han asistido al debate desde la tribuna superior del hemiciclo invitados por el PSPV, han comparecido hacia las 11 horas, tras la primera media hora de intervención del presidente.

Rosa Álvarez, una de las líderes de las asociaciones de víctimas de la dana más críticas con la gestión del Consell, junto a Alex Carabal, presidente del AMPA del instituto Luis Vives de Massanassa arrasado por el agua, han reprochado a Mazón que hablase de «sociedad civil» y no hiciese mención expresa a las asociaciones de víctimas presentes en la Cámara. Para Carabal, medidas como la potenciación de la salud mental llega «tarde. Hay gente que sigue sin bajar de casa. Eso no se lo va a devolver nadie. Ya le den 2.000 euros más por el coche o 500 más a sus nietos. No nos vale ese dinero». Álvarez, por su parte, ha defendido que «la atención a la salud mental se ha producido a través de las inversiones del Gobierno central. La salud mental llega tarde» y ha resumido lo que piensa de las medidas anunciadas por Mazón: «Todo lo que haga él, por los afectados, tarde, mal y nunca». Era el anticipo de lo que iba a ocurrir tres horas después.

Desde un septiembre a otro, cuando Mazón participó en el anterior debate de política general, ha pasado una dana. El Consell «del cambio», como lo tildaba el propio presidente, ha pasado a ser el Gobierno valenciano «del cambio y la recuperación», según ha explicado el jefe del Consell.

La devastación de la riada, sus consecuencias, 299 fallecidos y decenas de municipios aún sumidos en múltiples carencias tras ver arrasadas sus viviendas y sus instalaciones públicas, ha condicionado el tramo final de la intervención del presidente. El jefe del Consell ha comenzado, en valenciano, recordando la dana y su tremenda afección durante un cuarto de hora, para, a continuación, señalar que su discurso iba a reflejar una «confrontación de modelos». También de actitudes.

Durante los dos últimos años, Les Corts ha mantenido un perfil muy bajo. Ni la oposición ni los partidos que apoyan al Gobierno han mostrado demasiado empeño en el parlamento valenciano. El presidente parece que ha decidido que la Cámara recupere foco político y entre el medio centenar de anuncios ha propuesto un paquete legislativo encabezado por una Ley de Señas de Identidad o un cambio de la AVL muy complicado de ejecutar porque haría falta un pacto con el PSPV muy lejos de ser posible.

Mazón ha presentado decenas de medidas «realistas, cuantificables y medibles» para dar continuidad al cambio en la Comunitat. La Historia Clínica Única, el blindaje por ley de la educación gratuita de 0 a 3 años y la firma del Acuerdo Plurianual de Financiación de las Universidades Públicas Valencianas hasta 2029, una nueva Ley de la Ciencia, la licitación de 1.000 nuevas viviendas dentro del Plan Vive, una nueva Ley de Renta Valenciana de Inclusión, la puesta en marcha de ocho nuevas residencias públicas y 20 centros de día, nuevas medidas fiscales (incluida deducciones a la práctica y el aprendizaje de la Música), una nueva Ley del Suelo, más ayudas para los afectados por las riadas...

La intervención de Mazón se ha estructurado en cuatro bloques después de una especie de introducción donde ha hablado de la dana y de la confrontación de modelos. En primer lugar, medio centenar de anuncios entre los que ha apostado por anunciar un acelerón de la actividad legislativa en Les Corts (más de media docena de leyes, modificación de reglamentos y hasta del Estatut, para lo que necesitaría una mayoría cualificada imposible de lograr); posteriormente, un repaso a la gestión de la Generalitat en la que ha puesto el acento en la contraposición con la aportación del Gobierno o de los años del Botánic; un tercer bloque para insistir en las medidas anunciadas y, para acabar, todo lo relacionado con las acciones de la Generalitat para la recuperación tras la dana.

La Comunitat «vivía en un infierno fiscal y todavía tenemos que avanzar. Los agoreros han comprobado que bajando impuestos se mejora el desarrollo», ha insistido Mazón, quien ha recalcado que le avala el «balance de gestión»: menos dinero gastado en chiringuitos, agencias, asesores, comisionados y más dinero para que lo inviertan los valencianos.

«Prepárense, señores de la izquierda, porque la reforma fiscal acaba de empezar y prepárense para lo que viene», ha indicado Mazón al recordar que lo primero que hizo como jefe del Consell fue desactivar el impuesto de Sucesiones y Donaciones. Mazón ha estado cómodo, más allá de presenciar el plante de la oposición, ante lo cual, ha preguntado cuánto tiempo llevaba hablando (más de cuatro horas) y se ha tomado un respiro.

Mazón ha hablado más de cuatro horas, durante las que ha alternado la explicación de ese medio centenar de anuncios de medidas legislativas y de gestión ejecutiva, con hacer hincapié en actuaciones de sus consellerias, que le sirvió para realizar numerosas comparaciones con el Botánic y no desaprovechar ocasión para lanzar reproches tanto a la oposición valenciana como al Gobierno central. Muy confortable ha estado Mazón, lanzando preguntas que él mismo respondía, desgranando datos a su favor, subrayando la gestión «en-A-li-cant-te», vocalizaba enfatizando, hasta que, hacia las 14.15 horas, ha detallado medidas relacionadas con la dana y las víctimas. Ahí la bancada socialista y de Compromís sí ha comenzado a señalar hacia arriba, hacia donde estaban las asociaciones de víctimas. Mazón ha reprochado, ante los comentarios que le interrumpían, la falta de talante de la izquierda.

Cuando Mazón ha comentado que tiende la mano a las víctimas, con un reproche a la izquierda por considerar que politizan su dolor, Álvarez ha hecho un gesto de desaprobación desde la tribuna de invitados. La presidenta de una de las asociaciones de víctimas se ha levantado. La bancada del PSPV la ha secundado. Ahí ha sido cuando un diputado del PP ha recuperado una frase del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez («son las cinco y no he comido»), y les ha dicho a los socialistas que recogían sus escaños: «Es que son las dos y no han comido». Desde la bancada de Compromís han reaccionado. El diputado Gerard Fullana ha saltado y pedido explicaciones («¿tú de qué vas?», «vergonya», le decía a un parlamentario del PP) mientras todos los diputados de la izquierda se iban para no volver.

La presidenta de Les Corts, Llanos Massó, ha decretado un receso de cinco minutos. La oposición no ha vuelto y Mazón ha continuado con esa cuarta parte de su discurso, después de cuatro horas hablando. El jefe del Consell ha incidido en la falta de colaboración del Gobierno en todo lo relacionado con la reconstrucción tras la dana. Mazón ha recalcado el «purgatorio burocrático» del Ejecutivo central a la hora de aportar ayudas directas a las víctimas, al margen de un lamento contínuo por la falta de colaboración, coordinación y financiación. El jefe del Consell ha seguido recordando el inventario de daños y la reacción del Ejecutivo autonómico. El presidente de la Generalitat ha insistido en que la izquierda «no lo quiere oír» (y así incluía el plante de la oposición en su discurso), pero el Consell ha actuado con «celeridad».

«La Generalitat ha doblado sus ayudas a los autónomos, mientras que el Gobierno ni siquiera les ha perdonado la cuota, y 5.000 autónomos afectados siguen sin el complemento», ha señalado Mazón. El jefe del Consell ha señalado, para mal, a diferentes miembros del Gobierno, incluida la ministra Morant, que ha estado en el debate para saludar a las víctimas, tanto fuera de Les Corts como luego en la tribuna de invitados. El dirigente popular ha recordado la inmediatez de la transferencia de ayudas de la Generalitat, los 6.000 euros que comenzaron a aparecer en cada cuenta a partir de las dos semanas de la dana.

Mazón ha asegurado que «el Gobierno es consciente de la importancia de la coordinación, lo saben y nos lo reconocen por lo bajini, pero no la ponen en marcha». El jefe del Consell ha lamentado que la comisión mixta que sí fue posible con motivo del volcán de La Palma no lo es aquí, una imposibilidad que el presidente atribuye «a la construcción de un relato político, que es para ellos más importante que la reconstrucción, y se niegan a concretar proyectos y plazos para las obras de los barrancos».

El dirigente popular ha recordado que la Comunitat sigue esperando sistemas de detección en las zonas inundables: «Si mañana se repite una dana, seguimos igual de desprotegidos». Mazón ha asegurado que «las capacidades económicas de la Generalitat están forzadas al límite», para a continuación ratificar las ayudas a los afectados que se quedaron sin hogar, con aportaciones de un máximo de 20.000 euros por familia para quien compre una vivienda, así como ayudas directas de hasta 2.500 euros por hijo en las zonas de afección, a través de una tarjeta prepago que solo podrá utilizarse en los municipios afectados.

El presidente ha repasado contratos de emergencia, daños innumerables, reparaciones y actuaciones «a pulmón» (sin ayuda directa del Gobierno), ya con la mitad del hemiciclo vacío. «A la izquierda le incomoda nuestro proyecto porque les recuerda su fracaso. No pueden ocultar que representan al pasado», ha indicado Mazón.

«Si algo ha quedado claro en este debate es que ya no hay marcha atrás. Hemos cerrado un tiempo en los que se dictaba quién debía considerarse un buen valenciano. Lo dicen los autónomos, empresarios, trabajadores que pagan menos impuestos, agricultores que no se callan ante los recortes del agua. Un Gobierno no se mide solo por lo que ha hecho sino por la dirección por la que camina, hacia la libertad, la autonomía y el futuro frente a la falta de vivienda, de la burocracia y de afrontar la mayor tragedia de nuestra historia, algo que no será posible sin un nuevo sistema de financiación», ha concluido Mazón. Cuando el clásico reloj redondo, analógico y con sus manecillas, frente a la tribuna de oradores de Les Corts, marcaba las 15.45 horas. Bancada del PP en pie. Vox sentados sin aplaudir, mientras el PSPV y Compromís han vuelto al hemiciclo para presenciar como Llanos Massó suspendía la sesión durante 90 minutos.