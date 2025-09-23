Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Mompó, a Bielsa: «Me pide que reciba a las víctimas de la dana. ¿Ha recibido usted a los familiares de las niñas que murieron en el hinchable de Mislata?«
Mazón prepara los folios de su discurso en el debate de política general de la Comunitat mientras el PSPV muestra carteles sobre la dana. EP
DEBATE DE POLÍTICA GENERAL

Mazón se empodera en Les Corts con la «libertad, autonomía y futuro» y la izquierda le planta

Las asociaciones de víctimas de la dana más críticas con el Consell se manifiestan contra el presidente, que anuncia un acelerón de leyes en una larga intervención que acaba con la bancada de la oposición vacía

Burguera

Martes, 23 de septiembre 2025, 16:02

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, llegó este martes a Les Corts hacia las 8.30 horas, dos horas antes de comenzar el debate ... de política general con el que se ha iniciado el periodo de sesiones parlamentarias que se prolongará hasta fin de año. El jefe del Consell ha enarbolado la bandera de la «libertad, autonomía y futuro» frente a la «izquierda del odio». La dureza del discurso de la oposición desde el pasado 29 de octubre, al compás de las protestas de las asociaciones de víctimas más críticas con la gestión del Consell que protestaban ahora a la puerta de la Cámara en Valencia, ha servido como argumento para que el president haya contrapuesto la «unión» frente a la «división». O la gestión y los resultados, hechos, frente a los «discursos del odio».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cae el cártel del puerto de Valencia en una macrooperación con 80 detenidos
  2. 2 Así cayó el cártel de droga del puerto de Valencia: ocho agentes infiltrados y siete alijos de cocaína «controlados»
  3. 3 Un ciberataque ruso al Ayuntamiento de Valencia afecta al riego del Jardín del Turia
  4. 4

    La Zona de Bajas Emisiones en Valencia, a dos meses de empezar a multar
  5. 5 Confiesa la violación a una joven en una discoteca de Valencia
  6. 6 El barrio de Valencia donde una de cada 5 viviendas se alquila en menos de 24 horas
  7. 7

    De negocio centenario en el centro histórico de Valencia a supermercado
  8. 8 El último milagro de Cavadas: opera de la rodilla a un paciente con tejidos de su tobillo
  9. 9 «Tuve un ataque de ansiedad. Mi salud mental va a peor. No puedo con esto»
  10. 10

    Nuevo revés para la automoción valenciana: una empresa de Paterna despedirá a 190 empleados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Mazón se empodera en Les Corts con la «libertad, autonomía y futuro» y la izquierda le planta

Mazón se empodera en Les Corts con la «libertad, autonomía y futuro» y la izquierda le planta