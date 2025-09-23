DIRECTO | Debate de política general en Les Corts
Sigue el minuto a minuto de la sesión de este 23 de septiembre
Valencia
Martes, 23 de septiembre 2025, 09:50
09:54
Algunas víctimas llevan pequeñas pancartas con los nombres de sus familiares fallecidos el pasado 29 de octubre
09:48
Se ha sumado a la concentración la Asociación de Damnificados Dana l'Horta Sud con una pancarta en la que piden memoria, justicia y reconstrucción
09:44
El centenar de asistentes corean ahora el lema: No son morts son assesinats y Partido Popular, partido criminal
09:42
Los asistentes a la concentración portan tres pancartas. Dos de ellas piden la dimisión de Mazón y la tercera reza: Nuestros familiares han muerto por vuestra incompetencia. Asesinos
09:36
Otro grito que corean las víctimas son Govern dimissio
09:33
Las víctimas estarán representadas en el interior de la cámara en el debate de política general por algunos de los miembros de las asociaciones de afectados.
09:30
Los asistentes empiezan a corear gritos como Mazón dimisión o Mazón a pressó
09:28
Los asistentes despliegan pancartas con lemas en los que piden la dimisión del presidente de la Generalitat
09:19
Buenos días. Soy Juan Sanchis y les voy a contar la concentración a las puertas de Les Corts de las víctimas del 29 de octubre.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 Cae el cártel del puerto de Valencia en una macrooperación con 80 detenidos
- 2 Un ciberataque ruso al Ayuntamiento de Valencia afecta al riego del Jardín del Turia
- 3 Confiesa la violación a una joven en una discoteca de Valencia
-
4
- 5 «Tuve un ataque de ansiedad. Mi salud mental va a peor. No puedo con esto»
- 6 Así cayó el cártel de droga del puerto de Valencia: ocho agentes infiltrados y siete alijos de cocaína «controlados»
- 7 El barrio de Valencia donde una de cada 5 viviendas se alquila en menos de 24 horas
- 8 El último milagro de Cavadas: opera de la rodilla a un paciente con tejidos de su tobillo
- 9 Dejan a un mena más de 24 horas en una silla en Zapadores por falta de plazas
-
10
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.