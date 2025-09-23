Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Directo Las víctimas vuelven a pedir la dimisión de Mazón a las puertas de Les Corts
Asistentes despliegan pancartas en Les Corts con lemas en los que piden la dimisión del presidente de la Generalitat

Asistentes despliegan pancartas en Les Corts con lemas en los que piden la dimisión del presidente de la Generalitat L.P
Directo

DIRECTO | Debate de política general en Les Corts

Sigue el minuto a minuto de la sesión de este 23 de septiembre

Juan Sanchis
A. Rallo

Juan Sanchis y A. Rallo

Valencia

Martes, 23 de septiembre 2025, 09:50

Actualizado Hace 4 minutos

09:54

Algunas víctimas llevan pequeñas pancartas con los nombres de sus familiares fallecidos el pasado 29 de octubre

09:48

Se ha sumado a la concentración la Asociación de Damnificados Dana l'Horta Sud con una pancarta en la que piden memoria, justicia y reconstrucción

09:44

El centenar de asistentes corean ahora el lema: No son morts son assesinats y Partido Popular, partido criminal

09:42

Los asistentes a la concentración portan tres pancartas. Dos de ellas piden la dimisión de Mazón y la tercera reza: Nuestros familiares han muerto por vuestra incompetencia. Asesinos

09:36

Otro grito que corean las víctimas son Govern dimissio

09:33

Las víctimas estarán representadas en el interior de la cámara en el debate de política general por algunos de los miembros de las asociaciones de afectados.

09:30

Los asistentes empiezan a corear gritos como Mazón dimisión o Mazón a pressó

09:28

Los asistentes despliegan pancartas con lemas en los que piden la dimisión del presidente de la Generalitat

09:19

Buenos días. Soy Juan Sanchis y les voy a contar la concentración a las puertas de Les Corts de las víctimas del 29 de octubre.

Actualización disponible

