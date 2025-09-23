Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Carlos Mazón, antes de comenzar su intervención en el pleno. Jesús Signes

Cambiar el nombre de la AVL requeriría reformar el Estatuto con mayoría cualificada, que la apruebe las Cortes Generales y un referéndum

La propuesta estrella del president agita el debate de las señas de identidad aunque tiene más que complicado salir adelante

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Martes, 23 de septiembre 2025, 12:05

Una de las propuestas estrella detallada esta mañana ante el pleno de Les Corts por Carlos Mazón es la de cambiar el nombre de la ... Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) por el de Academia de la Llengua Valenciana. Un matiz que podría parecer inocuo, pero que en realidad encierra una evidente carga de profundidad, toda vez que implicaría reconocer en la denominación de la entidad normativa del valenciano la existencia de una 'Llengua Valenciana' de carácter singular. Una propuesta que redirige el debate hacia aspectos relacionados con las señas de identidad, en los que el PPCV y Vox se han hecho fuertes.

