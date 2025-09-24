A prisión el detenido por asesinar a tiros a un hombre en Alaquàs Francisco C. T., alias 'Borriquín', disparó a traición a su víctima delante de su hijo por un móvil machista tras salir de prisión

Ignacio Cabanes Valencia Miércoles, 24 de septiembre 2025, 19:51

Francisco C. T., alias 'Borriquín', el expresidiario que permanecía huido desde el pasado 27 de agosto cuando asesinó a tiros a Yanpan S. M., de 40 años, delante del hijo de la víctima por asunto machista al creer que había tenido relaciones sexuales con su pareja estando él en prisión, ya se encuentra encarcelado. El Juzgado de Instrucción número 3 de Torrent, encargado de la causa por el asesinato, ha acordado su ingreso en prisión provisional este mediodía tras su arresto en la madrugada del pasado lunes en la pedanía valenciana de La Torre.

El segundo arrestado por el grupo de Homicidios de la Policía Nacional, un hombre de 47 años acusado de un delito de encubrimiento, ha quedado en libertad tras ser puesto a disposición judicial en la mañana de este miércoles. La policía considera que este amigo del presunto autor material de los disparos le habría dado cobertura escondiéndolo durante su fuga.

El crimen se produjo a las ocho de la tarde del pasado 27 de agosto cuando Borriquín acudió armado con una pistola al domicilio de su víctima, en la calle Balmes de Alaquàs. El hijo de Yanpan le abrió la puerta sin saber de sus intenciones al asesino de su padre. Nada más preguntar por él, el ahora detenido vio que Yanpan salía del baño y sin darle tiempo a reaccionar sacó el arma de fuego y empezó a disparar contra este. El joven trató de cerrarle la puerta, pero el presunto asesino puso el pie para evitarlo y efectuó varios disparos más.

Además del delito de asesinato consumado se le acusa también de uno en grado de tentativa ya que los investigadores consideran que también disparó contra el hijo del fallecido, aunque en su caso no resultó ileso al no ser alcanzado por ninguna de las balas. Asimismo se le imputan los delitos de robo de vehículo, falsedad en documento público, conducción temeraria y atentado a agente de la autoridad y daños tras protagonizar ser localizado en Vinaròs y protagonizar una fuga a bordo de un coche sustraído, con placas de matrícula dobladas, arremetiendo contra turismos aparcados, mobiliario urbano y colisionando con un vehículo policial. Y posteriormente embistió a una patrulla de la Guardia Civil en Cheste.

El presunto asesino, representado por el letrado José Montiel, se ha acogido a su derecho a no declarar. El Juzgado de Instrucción número 3 de Torrent ha acordado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin posibilidad de fianza por el delito de asesinato consumado y el resto de hechos delictivos. Además cuenta con un amplio historial de antecedentes, entre ellos otra tentativa de homicidio y tenencia ilícita de armas. Mientras que el otro detenido, defendido por el letrado Jorge Abadía, ha quedado en libertad con cargos acusado de un delito de encubrimiento.

Solo uno de los tres pistoleros sigue fugado

Con el encarcelamiento de Francisco C. T., presunto autor del asesinato a tiros de Alaquàs, y el arresto hace una semana de Pedro B. R., alias 'el Mejicano', el presunto autor material de los disparos contra Fileas G. E., el hombre de 33 años tiroteado en una calle de Alfafar la noche del 1 de septiembre, solo queda por localizar y detener a uno de los tres pistoleros fugados -el presunto asesino de Xirivella- de los tres tiroteos ocurridos en apenas ocho días en la periferia de Valencia que se saldaron con dos víctimas mortales y un herido grave.