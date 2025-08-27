Matan de dos tiros a un hombre con antecedentes policiales en Alaquàs El autor de los disparos ha huido en un coche de color rojo que busca intensamente la Policía | La víctima se encontraba en su casa en compañía de su hijo, que ha salido indemne del tiroteo

Javier Martínez Valencia Miércoles, 27 de agosto 2025, 21:28 | Actualizado 22:30h.

Un hombre ha matado a otro de dos disparos en Alaquàs y luego ha huido en un coche de color rojo. El crimen ha ocurrido sobre las 20 horas de este miércoles en una vivienda de la calle Balmes en el barrio de los Faroles de esta localidad valenciana.

La víctima ha recibido un disparo al menos en el tórax, y estaba dentro de su casa en compañía de su hijo, que ha salido indemne del tiroteo, según han informado fuentes policiales. El hombre asesinado tiene numerosos antecedentes policiales por trapicheo de drogas y otros delitos, por lo que todo parece indicar que ha muerto en un ajuste de cuentas relacionado con algún asunto turbio.

Tras recibir el aviso de un tiroteo en Alaquàs, una decena de patrullas de la Policía Nacional y Policía Local acudieron con urgencia al lugar. También se desplazó un equipo del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU). La calle Balmes se llenó en pocos minutos de vehículos policiales.

Los policías y los sanitarios tardaron muy pocos minutos en llegar, pero Yampan S. M. ya había fallecido como consecuencia de los disparos. Los agentes cortaron el tráfico en la calle para facilitar el acceso a la ambulancia del SAMU y los vehículos de los investigadores.

Medio centenar de vecinos se congregaron en el lugar detrás del cordón policial. El hombre de etnia gitana abatido a tiros quedó tendido en el suelo dentro de un edificio en el número 6 de la calle Balmes, por lo que los agentes acordonaron el portal para facilitar las labores de investigación del Grupo de Homicidios y la Policía Científica.

Según los testigos, el autor de los disparos salió corriendo de la finca y huyó al volante de un coche de color rojo a gran velocidad. Varios vecinos llamaron a los teléfonos de emergencias 112 y 091 tras oír los tiros.

La víctima tenía 40 años y fue identificada de inmediato, ya que es un hombre con antecedentes delictivos que ha sido detenido en numerosas ocasiones en los últimos años por trapichear con drogas, conducir vehículos sin carné y otros delitos. Los vecinos de etnia gitana que se congregaron en el lugar formaron pequeños corrillos para comentar el trágico suceso e incluso lanzaron acusaciones en voz alta sobre la autoría del crimen.

