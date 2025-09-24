El ministerio de Cultura proclama que hacer referencia al catalán «incluye también al valenciano»

Una respuesta parlamentaria del Gobierno central a una pregunta formulada por la diputada del PP Soledad Cruz-Guzman al ministerio de Cultura que dirige Ernest ... Urtasun proclama sobre una referencia al catalán de un alto cargo de su departamento, que se hace «en un sentido amplio, que incluye también al valenciano como modalidad lingüística propia y protegida dentro del marco constitucional».

La pregunta al ministro se le realiza a partir de una comparecencia previa del secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí Grau, en la comisión de Cultura del Congreso, en la que hizo una alusión al catalán, y no al valenciano, en referencia a la diversidad lingüística en España. La diputada del PP se dirige al ministerio para saber si es que ese departamento no consideraba también el valenciano como una lengua cooficial a la hora de reconocer nuestra diversidad lingüística y nuestra pluriculturalidad.

Y la respuesta del departamento de Urtasn es textualmente: «El Ministerio de Cultura reconoce plenamente al valenciano como lengua cooficial y su valor como parte esencial de la diversidad lingüística y cultural de España. La referencia al catalán se hace en un sentido amplio, que incluye también al valenciano como modalidad lingüística propia y protegida dentro del marco constitucional».

La incorporación del valenciano como incluido en la referencia al catalán del secretario de Estado abunda en la tesis que, en términos similares, vino a defender la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, y secretaria general del PSPV, Diana Morant, en relación con las declaraciones del titular de Exteriores, José Manuel Albares, en las que se negó a incorporar al valenciano entre las lenguas cuyo uso en la UE defiende el Gobierno.

La líder de los socialistas valencianos dijo entonces que lo que había hecho Albares era una referencia al catalán/valenciano. «Todo el mundo ha entendido que cuando está hablando el ministro del catalán está hablando del catalán/valenciano», señaló la ministra.

La respuesta del ministerio de Cultura ha provocado la respuesta del Gobierno valenciano. El conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, ha denunciado el «ninguneo continuo» del Gobierno de España hacia el valenciano como lengua propia de la Comunitat Valenciana. Rovira ha calificado de «intolerable» la respuesta del Gobierno de España a la pregunta formulada en el Congreso por la diputada del GPP.

«En su respuesta el Ministerio de Cultura rebaja al valenciano de lengua e idioma, tal y como reconoce nuestro Estatuto de Autonomía, a una modalidad lingüística dependiente del catalán», ha criticado.

En este sentido, el conseller ha incidido en que «esta afirmación del Ministerio de Cultura, al señalar que la referencia al catalán se hace en un sentido amplio, que incluye también al valenciano como modalidad lingüística propia y protegida dentro del marco constitucional» es un ataque directo a nuestro Estatut y a nuestra identidad». «Nos parece una auténtica vergüenza, ya que se trata de otro peaje que el Gobierno de Pedro Sánchez está pagando a Puigdemont, quien reclama nuestra lengua como suya».

Rovira ha recordado que «no es la primera vez que nos encontramos ante el ninguneo y el menosprecio del Gobierno de España», y ha recordado que ya sucedió con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, «quien dijo que iba a defender en Europa el catalán, el gallego y el euskera, marginando el valenciano».

El desprecio del Gobierno de España hacia el valenciano también se refleja en el desigual reparto de inversiones y ayudas a las instituciones culturales y creadores valencianos, que quedan relegados de forma sistemática en beneficio de otras comunidades. El Ministerio de Cultura ha asignado 10,9 millones a Cataluña frente a 958.000 euros a la Comunitat Valenciana, es decir, 11,4 veces más.