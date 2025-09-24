Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El ministerio de Cultura proclama que hacer referencia al catalán «incluye también al valenciano»
Ernest Urtasun, este miércoles en el Congreso de los Diputados. EP

El ministerio de Cultura proclama que hacer referencia al catalán «incluye también al valenciano»

El Consell considera que con ese criterio el Gobierno de Sánchez rebaja el idioma valenciano «a una modalidad lingüística dependiente del catalán»

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 16:57

Una respuesta parlamentaria del Gobierno central a una pregunta formulada por la diputada del PP Soledad Cruz-Guzman al ministerio de Cultura que dirige Ernest ... Urtasun proclama sobre una referencia al catalán de un alto cargo de su departamento, que se hace «en un sentido amplio, que incluye también al valenciano como modalidad lingüística propia y protegida dentro del marco constitucional».

