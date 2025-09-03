El ministro Albares se niega a reconocer el valenciano y rechaza pedir su oficialidad en Europa

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se ha negado este miércoles a reconocer el carácter oficial del valenciano como ... lengua propia de la Comunitat y ha sostenido que el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez únicamente solicitará el reconocimiento en Europa como lenguas oficiales de catalán, gallego y euskera.

Albares se ha pronunciado en estos términos en una entrevista en Onda Cero. A la pregunta de si el valenciano no se contempla como lengua cooficial en la Comunitat Valenciana –tal y como establece el artículo 6 del Estatuto de Autonomía- dado que la prioridad del Gobierno de España es que se reconozca la del catalán, gallego y euskera, el ministro de Exteriores ha señalado que estos últimos «son los tres idiomas que nosotros hemos solicitado: catalán, euskera y gallego. Y esa es la propuesta que, desde luego, no vamos a retirar nunca».

Repreguntado de nuevo por el valenciano, Albares ha insistido en que «en estos momentos está el catalán, euskera y gallego. Esa es la propuesta que nosotros llevamos y la que planteamos». Al ministro de Exteriores se le ha recordado entonces que la web del Palacio de la Moncloa tiene versión en valenciano, y en cambio no así la de su propio departamento, lo que supone una obvia diferencia de criterio.

A la pregunta entonces de si el valenciano es una lengua, Albares se ha limitado a señalar que su ministerio acaba «de publicar una nueva estrategia de política exterior, que voy a presentar oficialmente en el Ministerio este jueves, en un acto que será público, y, por primera vez, esa estrategia está traducida al catalán, al euskera y al gallego». «¿Al valenciano no?», le ha preguntado de nuevo el periodista. «Al catalán, al euskera y al gallego», ha zanjado el ministro.

A modo de conclusión, el entrevistador ha señalado que, por tanto, «para el Ministro de Exteriores del Gobierno de España hay tres lenguas, además de la lengua castellana, que es la lengua oficial en todo el Estado, hay tres lenguas que cada una es oficial en su territorio respectivo, que son el catalán, el euskera y el gallego». Y Albares ha replicado: «Esas son las lenguas a las que nunca vamos a renunciar, que sean oficiales en Europa y que lo serán tarde o temprano».