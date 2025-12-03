Los ciberdelitos dejan la cifra más alta de criminalidad en la Comunitat desde 2012
En el tercer trimestre del año bajan los delitos convencionales pero siguen al alza las agresiones sexuales con un 7% más
B. González
Valencia
Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:24
El total de infracciones penales ha crecido un 2,3% en el tercer trimestre del año con respecto al mismo periodo de 2024 en la ... Comunitat, destacando el incremento de la ciberdelincuencia, con un 20,2%. Así, hasta septiembre, en la Comunitat el total de infracciones ascendían a 222.462, lo que supone la cifra más alta desde 2012 y la Valenciana es la cuarta comunidad autónoma con mayor cifra de criminalidad por detrás de Madrid (238.765), Andalucía (247.069) y Cataluña (319.929).
Son datos que ha hecho públicos el Ministerio de Interior del balance entre enero y septiembre de este 2025. Las infracciones están divididas en dos grupos: la Criminalidad Convencional y la Cibercriminalidad. En el primero, la cifra es negativa en términos absolutos. Es decir, sumando todas las tipologías, la criminalidad baja un 1,1% con respecto a los nueve primeros meses del año de 2024.
Sin embargo, suben en dos tipos de delitos, los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa, un 25,9% más, y los delitos contra la libertad sexual, un 7,1% más. De estos últimos, las violaciones se incrementan un 6% mientras que el resto de delitos sexuales suben un 7,4%. Bajan, por contra, los homicidios y asesinatos consumados con un destacado 32,6% menos; -2,1% de robos con violencia; los robos con fuerza en domicilios (- 6,2%) o el tráfico de drogas (-2,1%).
En lo que respecta al otro grupo, el de la cibercriminalidad, cabe destacar el aumento de las estafas informáticas en un 19,8% con respecto al mismo intervalo de 2024.
Por provincias, Valencia es la única de las tres que baja sensiblemente el total de infracciones penales, (-0,2%). En Castellón se incrementan un 0,6% y en Alicante las infracciones suben un 6,5%. En las tres, la cibercriminalidad experimenta un incremento importante con respecto a los delitos convencionales. Así, las cifras de cibercriminalidad en Alicante es de un 14% más con respecto al año pasado; un 36% más en Castellón y un 21,9% más en la de Valencia.
Con respecto a la criminalidad convencional, en la provincia de Valencia baja en términos absolutos un 4,4%. Por tipología descienden los homicidios y asesinatos consumados hata un 45,2%, aunque los de tentativa se incrementan un 10,2%. Los delitos sexuales suben un 5,5% y por contra, bajan los robos con violencia (-5,3%) y robos en viviendas (-15,4%).
En la provincia de Castellón baja un 5,2% en términos absolutos, aunque en el tipo de homicidios y asesinatos sube hasta un 200% los consumados, se han registrado 3 y 17 en tentativa, lo que supone un 142,9% más de este tipo. Los delitos contra la libertad sexual también se incrementan un 15,8%. Bajan los robos con violencia (-20,3%); los robos en viviendas (-13,5%) y el tráfico de drogas (-4,7%).
Por su parte, en la provincia de Alicante el total de delitos convencionales se incrementan un 5%, aunque bajan los homicidios y asesinatos consumados un 21,4%. Suben, no obstante, los homicidios y asesinatos en tentativa, un 28,6% y los delitos graves con lesiones y riñas multitudinarias un 9,5%. Los delitos contra la libertad sexual también se incrementan un 5,4% y de ellos destacan las violaciones que crecen un 13% (208 en total). En esta provincia suben todos los tipos de robos.
En lo que respecta a las cifras de las tres capitales de provincia, atendiendo a las cifras publicadas por el Ministerio de Interior, la más segura es Valencia, donde el total de infracciones penales ha bajado en 1,6%. Por contra, en Castellón y Alicante se incrementan en un 7,3% y un 12,6%, respectivamente. En las tres ciudades, el aumento de los delitos contra la libertad sexual son significativos, destacando Alicante con un incremento del 37,9%; + 28,6% en Castellón y un 12,7% más en Valencia. Los homicidios y asesinatos bajan en la capital del Túria significativamente, -60%; en Alicante un 25% menos, mientras que en Castellón se mantiene la misma cifra.
Con respecto a la cibercriminalidad, los delitos se incrementan un 37,9% en Alicante; un 30,6% en Castellón y un 17,9% en Valencia.
