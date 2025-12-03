Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La Bonoloto del martes deja 143.074,78 euros en una capital de provincia
Un vehículo de la Policía Nacional. LP

Los ciberdelitos dejan la cifra más alta de criminalidad en la Comunitat desde 2012

En el tercer trimestre del año bajan los delitos convencionales pero siguen al alza las agresiones sexuales con un 7% más

B. González

Valencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:24

El total de infracciones penales ha crecido un 2,3% en el tercer trimestre del año con respecto al mismo periodo de 2024 en la ... Comunitat, destacando el incremento de la ciberdelincuencia, con un 20,2%. Así, hasta septiembre, en la Comunitat el total de infracciones ascendían a 222.462, lo que supone la cifra más alta desde 2012 y la Valenciana es la cuarta comunidad autónoma con mayor cifra de criminalidad por detrás de Madrid (238.765), Andalucía (247.069) y Cataluña (319.929).

