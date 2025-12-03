Los ciberdelitos dejan la cifra más alta de criminalidad en la Comunitat desde 2012

El total de infracciones penales ha crecido un 2,3% en el tercer trimestre del año con respecto al mismo periodo de 2024 en la ... Comunitat, destacando el incremento de la ciberdelincuencia, con un 20,2%. Así, hasta septiembre, en la Comunitat el total de infracciones ascendían a 222.462, lo que supone la cifra más alta desde 2012 y la Valenciana es la cuarta comunidad autónoma con mayor cifra de criminalidad por detrás de Madrid (238.765), Andalucía (247.069) y Cataluña (319.929).

Son datos que ha hecho públicos el Ministerio de Interior del balance entre enero y septiembre de este 2025. Las infracciones están divididas en dos grupos: la Criminalidad Convencional y la Cibercriminalidad. En el primero, la cifra es negativa en términos absolutos. Es decir, sumando todas las tipologías, la criminalidad baja un 1,1% con respecto a los nueve primeros meses del año de 2024.

Sin embargo, suben en dos tipos de delitos, los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa, un 25,9% más, y los delitos contra la libertad sexual, un 7,1% más. De estos últimos, las violaciones se incrementan un 6% mientras que el resto de delitos sexuales suben un 7,4%. Bajan, por contra, los homicidios y asesinatos consumados con un destacado 32,6% menos; -2,1% de robos con violencia; los robos con fuerza en domicilios (- 6,2%) o el tráfico de drogas (-2,1%).

En lo que respecta al otro grupo, el de la cibercriminalidad, cabe destacar el aumento de las estafas informáticas en un 19,8% con respecto al mismo intervalo de 2024.

Por provincias, Valencia es la única de las tres que baja sensiblemente el total de infracciones penales, (-0,2%). En Castellón se incrementan un 0,6% y en Alicante las infracciones suben un 6,5%. En las tres, la cibercriminalidad experimenta un incremento importante con respecto a los delitos convencionales. Así, las cifras de cibercriminalidad en Alicante es de un 14% más con respecto al año pasado; un 36% más en Castellón y un 21,9% más en la de Valencia.

Con respecto a la criminalidad convencional, en la provincia de Valencia baja en términos absolutos un 4,4%. Por tipología descienden los homicidios y asesinatos consumados hata un 45,2%, aunque los de tentativa se incrementan un 10,2%. Los delitos sexuales suben un 5,5% y por contra, bajan los robos con violencia (-5,3%) y robos en viviendas (-15,4%).

En la provincia de Castellón baja un 5,2% en términos absolutos, aunque en el tipo de homicidios y asesinatos sube hasta un 200% los consumados, se han registrado 3 y 17 en tentativa, lo que supone un 142,9% más de este tipo. Los delitos contra la libertad sexual también se incrementan un 15,8%. Bajan los robos con violencia (-20,3%); los robos en viviendas (-13,5%) y el tráfico de drogas (-4,7%).

Por su parte, en la provincia de Alicante el total de delitos convencionales se incrementan un 5%, aunque bajan los homicidios y asesinatos consumados un 21,4%. Suben, no obstante, los homicidios y asesinatos en tentativa, un 28,6% y los delitos graves con lesiones y riñas multitudinarias un 9,5%. Los delitos contra la libertad sexual también se incrementan un 5,4% y de ellos destacan las violaciones que crecen un 13% (208 en total). En esta provincia suben todos los tipos de robos.

En lo que respecta a las cifras de las tres capitales de provincia, atendiendo a las cifras publicadas por el Ministerio de Interior, la más segura es Valencia, donde el total de infracciones penales ha bajado en 1,6%. Por contra, en Castellón y Alicante se incrementan en un 7,3% y un 12,6%, respectivamente. En las tres ciudades, el aumento de los delitos contra la libertad sexual son significativos, destacando Alicante con un incremento del 37,9%; + 28,6% en Castellón y un 12,7% más en Valencia. Los homicidios y asesinatos bajan en la capital del Túria significativamente, -60%; en Alicante un 25% menos, mientras que en Castellón se mantiene la misma cifra.

Con respecto a la cibercriminalidad, los delitos se incrementan un 37,9% en Alicante; un 30,6% en Castellón y un 17,9% en Valencia.