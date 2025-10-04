Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Sala de control de ciberataques de S2 Grupo en Valencia. J. L. Bort

El boom de los ciberataques: diez asaltos al día contra la administración valenciana

El centro de seguridad de la Generalitat gestiona 3.512 incidentes, una cantidad que se duplica en un año, la mayoría por fraudes e intrusiones

Arturo Checa

Arturo Checa

Valencia

Sábado, 4 de octubre 2025, 00:25

Comenta

«El enemigo te está escuchando. Quiere saber lo que sabes. Protégete». El cartel luce en una pared junto a una discreta e inocente mesa ... para pausas y cafés en los 6.000 metro cuadrados de instalaciones del cuartel general de S2 Grupo en Valencia. Muy cerca hay un despacho cuyo nombre sobre el marco de la puerta es también muy revelador: 'Storm' (Tormenta). Es el puesto de mando de Antonio Villalón, el jefe de Seguridad de la firma líder en ciberseguridad en España. Es su atalaya junto al 'cerebro' de la empresa la sala de control: una sala diáfana con una decena de grandes pantallas en las paredes. Con tablas de estadísticas y un mapa de España. En él lucen puntos destellantes. «Muestra en tiempo real y con su ubicación las alertas que estamos atendiendo», explica Villalón. Al lado, una escalofriante cifra: 'Total de alertas del día: 22 millones'.

