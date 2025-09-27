Los hackers que atacaron el sistema de riego de Valencia: de la Casa Real al Ayuntamiento Z-Pentest. Es el nombre del grupo de delincuentes serbios y rusos que han reivindicado en redes el ciberasalto al jardín del Turia. Lo han llamado 'Operación Mortadelos': «Hemos mandado a los técnicos de vacaciones»

Arturo Checa Valencia Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:57 | Actualizado 01:09h.

Marzo de 2025. Arden los despachos del Centro Criptológico Nacional. Los expertos cibernéticos del órgano de defensa digital adscrito al Centro Nacional de Inteligencia detectan un inusual y preocupante bombardeo de ataques de hackers a España. El Centro suspende las libranzas y llama a trabajar a todas sus unidades. Zafarrancho de combate. La ofensiva se prolonga entre los días 2 y 4. Son ciberasaltadas las webs de la Casa Real, Moncloa, el Departamento de Seguridad Nacional y hasta la mismísima Policía Nacional. Hasta tres ministerios:Defensa, Exteriores y Seguridad Social. La web de la Casa Real llega a estar caída durante algún tiempo. La rápida respuesta de los 'soldados cibernéticos' españoles minimiza cualquier otro efecto de una ofensiva vinculada al apoyo de España a Ucrania tras la invasión rusa.

Entonces salta un nombre. Ya conocido por los servicios de seguridad digitales de España pero no para la opinión pública. Z-Pentest, un grupo de hackers serbios y rusos con una gran actividad a nivel internacional. Tiempo atrás llegaron a poner en compromiso incluso la red energética y de agua potable de buena parte de Estados Unidos. No unos cualquiera. Yahora, 'Z-Pentest' ha vuelto a aparecer. Según ha podido saber LASPROVINCIAS, este grupo de piratas ha reivindicado en redes el ataque que sufrió el área de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Valencia y que afectó al sistema de riego del jardín del Turia.

El grupo, ligado a 'NoName057', un activo grupo ruso con el que se declaran en alianza, no escatiman la ironía y la exageración en su reivindicación. «Hemos obtenido acceso al control total del sistema de riego en Valencia», afirman, a pesar de que la intromisión no causó ningún problema ni avería en el viejo cauce. «Se trata de un software centralizado diseñado para automatizar y optimizar el riego de los parques municipales, jardines y zonas verdes públicas de la ciudad, así como de la escuela municipal de jardinería y paisajismo», añaden con sorna.

En su mensaje, escrito en ruso en las redes sociales e internet, los hackers incluso lanzan una puya a la seguridad cibernética del Ayuntamiento, cuya unidad de Parques y Jardines tiene aún pendiente el protocolo de ciberseguridad: «La seguridad y funcionalidad del sistema eran responsabilidad del departamento de soporte técnico del municipio, al cual hemos enviado afortunadamente de vacaciones (y terminan con un emoticono de risas». Incluso acaban el mensaje con un 'hashtag' que añade sorna al asunto:'OpMortadelos', que es como bautizan su ciberasalto, con uno de los más conocidos y chapuceros agentes secretos españoles elevado a mito del cómic por Ibáñez.

En su reivindicación del ataque al Ayuntamiento de Valencia, los hackers serbios y rusos dicen ir de la mano de 'NoName57', conocidos no sólo por los ataques del pasado mes de marzo a los organismos nacionales. Este grupo, directamente vinculado al régimen de Putin, está detrás de los ataques que ya sufrieron varios ministerios y empresas durante las elecciones generales de 2023. Sólo a este grupo se le considera responsable de más de medio millar de asaltos cibernéticos a España durante ese periodo electoral.

De hecho, el ataque sufrido por el Ayuntamiento de Valencia parece ser una especie de represalia (aunque con efectos nulos) por las detenciones que los 'NoName' sufrieron el pasado mes de julio. Una investigación de Europol permitió detener a dos integrantes de este grupo delictivo y desmantelar la infraestructura de los piratas informáticos en Europa. Los agentes europeos bautizaron esta operación como 'Eastwood'. En la reivindicación del cibersalto a Parques y Jardines, los 'hackers' usan la etiqueta 'FuckEastwood': o lo que es lo mismo, 'que te jodan Eastwood'.

