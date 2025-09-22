Un ciberataque ruso al Ayuntamiento de Valencia afecta al riego del Jardín del Turia

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

IVÁN ARLANDIS

El sistema instalado hace una década tenía una fuga de seguridad que ya ha sido subsanada

Moisés Rodríguez

Valencia

Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:32

El sistema de riego del Jardín del Turia se ha visto afectado por un ciberataque de origen ruso. Así lo confirman fuentes municipales, que indican que el pasado 16 de septiembre se detectó un funcionamiento anómalo de este sistema, que depende del Organismo Autónomo de Parques y Jardines. Este dispositivo lleva instalado 10 años y tenía una fuga de seguridad por donde se realizó la intrusión.

La reacción por parte de los técnicos fue rápida. De forma casi inmediata, se aislaron los equipos y ya se ha resuelto la incidencia, por lo que el sistema de riego del Jardín del Turia vuelve a funcionar con normalidad. La intrusión se realizó con IP rusas y no ha afectado a más equipos de los servicios municipales.

