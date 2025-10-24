Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Elaboración de una pizza en un restaurante. LP

La cena y otros cambios en los días previos para dormir mejor pese al cambio de hora

La experta en patología del sueño da unas directrices en las que resume: «Somos química, para generar melatonina hay que reducir cortisol»

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Viernes, 24 de octubre 2025, 10:56

Comenta

Este domingo 26 de octubre, en plena madrugada, a las 3:00 pasarán a ser las 2:00. Se gana una hora de sueño con ... el cambio en el reloj de cada otoño, algo que beneficia, por ejemplo, a los que madruguen para correr el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich. Pero ese efímero beneficio de 60 minutos tiene también sus efectos secundarios. El más perceptible, que se hará de noche antes, en principio hasta la madrugada de marzo de 2026. En principio, porque desde 2019 está en debate derogar una medida que data de la Primera Guerra Mundial. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, tiene previsto proponer su erradicación ante la Comisión Europea. Pero mientras esto se produce, en estos días va a haber un nuevo cambio que afecta, a unos de forma perceptible y a otros no tanto, en nuestro organismo. Y hay que entrenarse para ello.

La cena y otros cambios en los días previos para dormir mejor pese al cambio de hora