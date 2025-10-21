Cambio de hora esta semana: ¿hay que adelantar o retrasar los relojes? Este fin de semana termina oficialmente el horario de verano y empieza el de invierno

Sara Bonillo Valencia Martes, 21 de octubre 2025, 00:04

Este fin de semana termina oficialmente el horario de verano y empieza el de invierno. El segundo cambio de hora en España tiene lugar en la madrugada de este sábado, 25 de octubre, al domingo 26 de octubre.

Aunque la mayoría de los relojes son digitales y realizan el ajuste de forma automática, siempre queda alguno que manejar manualmente, ya sea un viejo reloj de pulsera o de pared, un despertador analógico o el reloj del coche.

De esta manera, este fin de semana habrá que retrasar los relojes 60 minutos para que a las 03:00 horas de la mañana vuelvan a ser las 02:00 horas.

Otra de las preguntas que más suele repetirse respecto al cambio de hora, es si se duerme más o menos. La respuesta dependerá de la hora en la que nos acostemos, claro. Pero sí, el domingo tendrá 25 horas por lo que todo el que quiera, podrá disfrutar de una hora más en la cama.

En consecuencia, anochecerá y amanecerá antes. De hecho, este es un o de los motivos principales del cambio de hora: aprovechar la luz del sol y consumir menos electricidad.

El Gobierno reabre en la UE el debate para el fin del cambio de hora

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes en un video publicado en redes sociales su intención de reactivar el debate en el seno de la UE para abolir el cambio de hora estacional, un asunto que el Ejecutivo lleva por primera vez este mismo lunes a nivel de ministros, en una reunión de Energía de los 27 en Luxemburgo, en la que planteará reformar el sistema ya en 2026, esgrimiendo que apenas ayuda a ahorrar energía y que incluso tiene «un impacto negativo» en la salud y en la vida de los ciudadanos.

La Comisión Europea intentó una reforma en 2018, cuando el entonces presidente del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, propuso acabar con el cambio horario bianual y dar a cada país libertad para decidir si consolidar en su territorio un huso u otro. La falta de evaluaciones de impacto y el miedo a la fragmentación dentro de la UE llevó entonces a los Estados miembro a aparcar la revisión, que, de retomarse, deberán negociar el Consejo (gobiernos) y Eurocámara sobre la base de una propuesta de la Comisión Europea.

El primer cambio de hora en España se produjo en 1918, aunque ni entre los años años 1920 y 1925 ni entre 1930 y 1936 se produjo ningún cambio de hora. El Gobierno de Franco retomó en 1940 esta medida para que España tuviera el mismo horario que la Alemania nazi y los países de Europa Central. El horario de verano resucitó en España y en el resto de Europa en los años 70 por la crisis del petróleo y hasta que no haya cambios a nivel europeo, segue vigente.