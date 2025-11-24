Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Los miembros del Cecopi que estaban en la sede de Emergencias, mientras otros se conectaron de manera telemática. LP

El Cecopi se fue a dormir la noche de la dana mientras la jueza de guardia levantaba cadáveres

Entre las dos y las cinco y media de la mañana del 30 de octubre hubo un vacío de poder en L'Eliana, mientras las víctimas luchaban por sobrevivir

Héctor Esteban
A. Rallo

Héctor Esteban y A. Rallo

Valencia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:40

Un año y un mes después de la dana del 29 de octubre de 2024, existe un dato que pasó desapercibido de la gestión ... de la crisis y que Marco Presa, el que fuera asesor de la exconsellera, Salomé Pradas, puso en primera línea informativa durante su reciente declaración ante la jueza Ruiz Tobarra. Presa apuntó que instaló en su casa a Pradas durante unas horas para que descansara, es decir, que durante cuatro horas más o menos de la madrugada del 30 de octubre –entre las dos y las seis de la mañana– el Cecopi quedó a oscuras, sin actividad y todos sus miembros se fueron a sus domicilios a descansar. Un hecho insólito mientras en varias poblaciones de l'Horta Sud decenas de personas trataban de salvar su vida encaramados en cualquier sitio y la jueza de guardia de Torrent levantaba cadáveres. Decenas de valencianos pasaron esa madrugada en la calle, refugiados en empresas o en posiciones elevadas a la espera de un descenso del nivel del agua.

