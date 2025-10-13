El CEB Llíria, entre los afectados por la lluvia: «El viaje en bus fue bastante angustioso hasta que tuvimos que parar» El club edetano de baloncesto, con jugadores de más de dos metros, obligado a pasar la noche en un hostal de Hospitalet de l'Infant tras su partido en Salou

Manuel García Valencia Lunes, 13 de octubre 2025, 11:41

«Ha sido toda una aventura con final feliz». Después del buen sabor de boca tras la victoria conseguida, los jugadores del Club Esportiu Bàsquet Llíria, lo tuvieron más difícil fuera de la cancha que sobre el parqué. Los hombres dirigidos por Javi Vilaplana se aplicaron en defensa para conseguir un triunfo en el feudo del Salou (57-68). No fue el mejor de los encuentros para ya llevan dos victorias en dos jornadas y la temporada ha comenzado de manera impecable. Pero no imaginaban que lo más complicado iba a comenzar a partir de ese momento.

El técnico edetano dio las explicaciones pospartido a los medios de comunicación con toda normalidad pero cuando se planteó el viaje de regreso, unos 260 kilómetros por delante, todo comenzó a complicarse. Los componentes de la expedición edetana ya sabían de las previsiones meteorológicas pero la atención sanitaria a uno de los jugadores de la plantilla, que sufrió un corte en la ceja, retrasó más de lo previsto la salida hacia la capital del Camp de Túria. Eran las nueve y media de la noche y ya se barajaba la opción de tener que buscar rutas alternativas ante los problemas registrados en la AP7.

Algunos aficionados que habían salido con anterioridad al bus del equipo, en el que viajan unas 50 personas entre jugadores, cuerpo técnico, empleados y directivos, iniciaron la ruta en sus coches particulares con el temor de que la lluvia caía con mucha fuerza y advirtieron a la expedición para que tuvieran mucho cuidado.

Comenzaron la marcha pero apenas pudieron recorrer unos pocos kilómetros. A la altura de Hospitalet de l'Infant, apenas 27 kilómetros después, decidieron que seguir adelante era una locura, apuntaron desde el club. Algunos de los aficionados y familiares también tuvieron que dar la vuelta y buscar alojamiento en la zona.

«No llegamos a la zona complicada aunque las autoridades no nos dijeron nada al respecto, pero paramos en un área de servicio donde había efectivos de bomberos que se dirigían a la zona del Deltebre», explican desde el club decano del baloncesto valenciano.

Aunque muchas personas se alojaron en pabellones que se habilitaron para las personas afectados, los componentes de la expedición del Llíria tuvieron suerte y pudieron encontrar alojamiento en un hostal en la localidad de l'Hospitalet de l'Infant, donde se vieron obligados a detenerse.

A partir de ahí, la escena puede resultar hasta cómica en algunos casos pero todo se resolvió lo mejor que se pudo. Entre los componentes del CB Llíria está Douglas Kandulu, que mide nada menos que 2.10 metros de altura, por lo que es sencillo imaginar que no habrá sido la mejor de sus noches por lo que se refiere al descanso.

Pero, por fortuna, y en habitaciones de dos personas, pudieron reposar algo, y en la mañana de este lunes, cuando ya les dieron luz verde porque la carretera estaba transitable, emprendieron el viaje de regreso porque entre los expedicionarios, no los jugadores, que son profesionales y que este lunes no entrenarán, había personas que debían incorporarse a sus respectivos lugares de trabajo y algunos lo han hecho con cierta tardanza.

En ese mismo establecimiento, explicaron desde el club, coincidieron con una pareja de valencianos que iba hacia Tavernes de la Valldigna y que se vieron obligados a pasar la noche también ante el corte de las carreteras.

Desde el club confían en que esta aventura sirva para atraer aún más aficionados al Pla de l'Arc, donde se reúnen ya unas 2.000 personas, cifras mucho mayores que en otros feudos, como el de Salou, donde apenas se juntan unos pocos centenares. Y confían en volver a ser noticia en pocos meses, cuando se pueda publicar que han ascendido a la segunda categoría del baloncesto nacional.