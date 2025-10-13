DIRECTO | Lluvias de intensidad torrencial en la Safor
Aemet asegura que lo peor está por llegar
Valencia
Lunes, 13 de octubre 2025, 11:08
11:46
📌 RECORDATORIO PLAN ALTERNATIVO POR CARRETERA— Cercanías València (@CercaniasVLC) October 13, 2025
ℹ️ En estos momentos, la circulación entre Vinarós y Alcalá de Xivert se encuentra interrumpida
⚠️ Debido a climatología adversa.
🚍 Se ha establecido transporte alternativo por carretera.
👩🔧 Técnicos trabajan para solucionarlo…
11:33
Este tipo de tormentas pueden acumular mucha agua en poco tiempo. Máxima precaución en esta zona. Si estás en coche dirígete hacia una zona segura apartada de ríos y barrancos
11:31
Una fuerte tormenta también está descargando a estas horas sobre Cullera
11:29
⚠️ Pluja d'intensitat torrencial a Benifairó de la Valldigna: 61 l/m² l'última hora, 27,4 l/m² en només 10 minuts (de 10:50 a 11 h de dilluns). pic.twitter.com/y3GW2HCb3e— AVAMET (@avamet) October 13, 2025
11:23
En Simat, Benifairó de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna y muchas zonas de playa de la Safor llueve con intensidad fuerte o muy fuerte, con tormenta en el mar frente al Grau de Gandia y algún impacto en tierra en Daimús
11:21
Decenas de conductores valencianos han quedado atrapados en la AP-7 por las fuertes tormentas que han caído en Cataluña. Aquí puedes leer uno de los testimonios
11:17
Puedes consultar aquí el acumulado de las últimas horas
11:15
La lluvia cae con fuerza a estas horas en la Safor
11:03
¡Buenos días! Aemet ha reactivado el aviso naranja en la Comunitat Valenciana por el regreso de chubascos y tormentas muy fuertes este lunes
-
