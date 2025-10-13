Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Directo DIRECTO | Lluvias de intensidad torrencial en la Safor
Barranco del Poyo a su paso por Catarroja. J. L. Bort

DIRECTO | Lluvias de intensidad torrencial en la Safor

Aemet asegura que lo peor está por llegar

María Gardó

María Gardó

Valencia

Lunes, 13 de octubre 2025, 11:08

11:46

11:33

Este tipo de tormentas pueden acumular mucha agua en poco tiempo. Máxima precaución en esta zona. Si estás en coche dirígete hacia una zona segura apartada de ríos y barrancos

11:31

Una fuerte tormenta también está descargando a estas horas sobre Cullera

11:29

11:23

En Simat, Benifairó de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna y muchas zonas de playa de la Safor llueve con intensidad fuerte o muy fuerte, con tormenta en el mar frente al Grau de Gandia y algún impacto en tierra en Daimús

11:21

Decenas de conductores valencianos han quedado atrapados en la AP-7 por las fuertes tormentas que han caído en Cataluña. Aquí puedes leer uno de los testimonios

11:17

Puedes consultar aquí el acumulado de las últimas horas

11:15

La lluvia cae con fuerza a estas horas en la Safor

11:03

¡Buenos días! Aemet ha reactivado el aviso naranja en la Comunitat Valenciana por el regreso de chubascos y tormentas muy fuertes este lunes

