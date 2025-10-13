Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Imagen del grueso de la tormenta que se ha formado sobre el sur de Valencia. LP

La tormenta se planta sobre la zona cero de la dana e inquieta a los vecinos: «Se está poniendo muy feo»

La lluvia empieza a descargar en Paiporta aunque con ligeras rachas: «El barranco va vacío, esperemos que siga así»

Arturo Checa

Arturo Checa

Valencia

Lunes, 13 de octubre 2025, 14:21

Comenta

En cuanto el cielo se pone oscuro en la zona cero de la dana, los gestos de sus vecinos también se nublan. «Se está poniendo muy feo». Es la frase lanzada poco antes de este mediodía al comprobar como las nubes empezaban a tapar el sol y a amenazar con una severa lluvia. Las imágenes de los radares meteorológicos muestran que un nuevo frente tormentoso, distinto al que esta mañana ha golpeado Gandia, ha empezado a formarse sobre municipios como Catarroja, Massanassa, Benetússer...

La borrasca ya ha dejado durante la mañana de este lunes algo más de 20 litros por metro cuadradado en el entorno de la Albufera, justo en la zona más cercana a muchas de las poblaciones golpeadas por la riada del 29-O.

Así ha ocurrido también en Paiporta, otro de los municipios arrasados por la dana y cuyos vecinos no dejan de mirar al cielo. «Ha llovido algo, pero por ahora cae un poco, para, cae...», explica uno de sus residentes. Además de hacia arriba, los paiportinos echan otro ojo hacia abajo. Hacia la cicatriz que cruza su pueblo: el Poyo. «Va muy vacío, las lluvias de estos días ya se han caído. Esperamos que siga así».

El fin de semana fue especialmente tenso en el municipio de Aldaia. las lluvias caídas pusieron al límite el barranco de la Saleta, otro de los puntos negros en la barrancada de hace un año. Aunque no llegó a desbordarse, las calles aledañas sí se vieron anegadas. Y muchos vecinos afectados. «Se me ha vuelto a inundar la terraza», explicaba a LAS PROVINCIAS un residente.

