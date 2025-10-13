Dos rayos impactan en sendas viviendas de Cullera y varios cascotes caen a la calle La tormenta eléctrica también quema una palmera cuyo fuego apagó la lluvia torrencial

Cascotes caídos como consecuencia del rayo que ha impactado en una vivienda en la zona del Racó.

Manuel García Cullera Lunes, 13 de octubre 2025, 14:10

Al susto generado por la intensidad de la lluvia, con rachas de fuertes precipìtaciones que se han intensificado a media mañana, otro fenómeno meteorológico ha afectado a Cullera, localidad que está viviendo unas semanas complicadas por lo que respecta a las tormentas.

Tras la brutal riada que arrastró piedras y tierra de la montaña hace varias jornadas, en la mañana de este lunes han caído tres rayos en la población que ha sobresaltado a vecinos y autoridades.

Los dos que han caído con peores consecuencias se han producido en sendas viviendas de la ciudad. Uno en la calle Fray Pascual Jover y el segundo en el edificio Santa Marta I, en la zona del Racó, mucho más cerca del mar.

Los rayos han impactado contra las cornisas y han provocado la caída de cascotes a la calle. Por fortuna, y tal y como había pedido el Ayuntamiento, en ese momento no había nadie caminando por debajo, por lo que no se han lamentado daños personales. Trabajadores municipales se han acercado hasta el lugar de los hechos para sanear la fachada y evitar más problemas y la Policía Local ha acordonado la zona.

El tercer rayo que ha tenido consecuencias en la ciudad ha caído sobre una palmera y la ha incendiado. Por fortuna, la lluvia que caía en esos momentos ha hecho que las llamas se extinguieran en pocos minutos.