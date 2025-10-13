Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El CIS da al PP su peor resultado de la legislatura y reduce su diferencia con Vox a solo dos puntos
Cascotes caídos como consecuencia del rayo que ha impactado en una vivienda en la zona del Racó. LP

Dos rayos impactan en sendas viviendas de Cullera y varios cascotes caen a la calle

La tormenta eléctrica también quema una palmera cuyo fuego apagó la lluvia torrencial

Manuel García

Cullera

Lunes, 13 de octubre 2025, 14:10

Comenta

Al susto generado por la intensidad de la lluvia, con rachas de fuertes precipìtaciones que se han intensificado a media mañana, otro fenómeno meteorológico ha afectado a Cullera, localidad que está viviendo unas semanas complicadas por lo que respecta a las tormentas.

Tras la brutal riada que arrastró piedras y tierra de la montaña hace varias jornadas, en la mañana de este lunes han caído tres rayos en la población que ha sobresaltado a vecinos y autoridades.

Los dos que han caído con peores consecuencias se han producido en sendas viviendas de la ciudad. Uno en la calle Fray Pascual Jover y el segundo en el edificio Santa Marta I, en la zona del Racó, mucho más cerca del mar.

Noticias relacionadas

Gandia paralizada: lluvias torrenciales inundan colegios, un centro de mayores y un hospital y cierran supermercados

Gandia paralizada: lluvias torrenciales inundan colegios, un centro de mayores y un hospital y cierran supermercados

La alerta roja de la Agencia Estatal de Meteorología llega con Gandia ya inundada

La alerta roja de la Agencia Estatal de Meteorología llega con Gandia ya inundada

Los rayos han impactado contra las cornisas y han provocado la caída de cascotes a la calle. Por fortuna, y tal y como había pedido el Ayuntamiento, en ese momento no había nadie caminando por debajo, por lo que no se han lamentado daños personales. Trabajadores municipales se han acercado hasta el lugar de los hechos para sanear la fachada y evitar más problemas y la Policía Local ha acordonado la zona.

El tercer rayo que ha tenido consecuencias en la ciudad ha caído sobre una palmera y la ha incendiado. Por fortuna, la lluvia que caía en esos momentos ha hecho que las llamas se extinguieran en pocos minutos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet reactiva el aviso naranja en la Comunitat Valenciana por el regreso de chubascos y tormentas muy fuertes y señala las zonas donde caerán
  2. 2

    Los alcaldes de la dana, emocionados ante Felipe VI: «Estamos muy agradecidos de que no se nos haya olvidado»
  3. 3 El Ayuntamiento suspende las clases en las pedanías y zonas inundables de Valencia
  4. 4 Una menor en estado grave tras ser atropellada por el tranvía en la avenida Tarongers
  5. 5 Aemet activa el aviso rojo en Valencia por lluvias de 100 l/m2 en una hora y advierte de un «peligro extraordinario»
  6. 6 El alcalde de Cullera tampoco entiende los avisos de Aemet: «Nos ha sorprendido mucho»
  7. 7 «Creíamos que el mal olor era de las palomas, pero no que Antonio estuviera muerto dentro»
  8. 8 Gandia paralizada: lluvias torrenciales inundan colegios, un centro de mayores y un hospital y cierran supermercados
  9. 9 Cientos de valencianos atrapados en carreteras y estaciones por inundaciones en Tarragona
  10. 10 La alerta roja de Tarragona obliga a suspender 17 trenes del Corredor Mediterráneo con origen en Valencia y Barcelona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Dos rayos impactan en sendas viviendas de Cullera y varios cascotes caen a la calle

Dos rayos impactan en sendas viviendas de Cullera y varios cascotes caen a la calle