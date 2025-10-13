Un rayo impacta dos veces en pleno centro de Valencia Aemet indica que las descargas eléctricas se han producido en el barrio de Jesús a las 13:32 de este lunes

Pablo Alcaraz Valencia Lunes, 13 de octubre 2025, 15:16 | Actualizado 15:55h.

Los coletazos de la dana Alice se han hecho notar de lo lindo este lunes en el centro de Valencia. La tormenta que ha sacudido la ciudad este mediodía ha provocado que un rayo impactara en el barrio de Jesús a las 13:32.

La delegación valenciana de la Agencia Estatal de Meteorología ha explicado a través de su perfil oficial en la red social X (antes Twitter) que su sistema había detectado las dos descargas tras la consulta de un particular.

«¿Se puede conocer la zona en la que ha caido el rayo en el centro de Valencia? Por la zona de abastos parece que haya caido encima», ha preguntado un ciudadano.

Desde el Ayuntamiento de Valencia apuntan que no se ha recibido ningún aviso en los cuerpos de Policía Local y Bomberos como consecuencia de este incidente.