Las localidades de la Comunitat Valenciana donde ha llovido más este lunes

María Gardó Valencia Lunes, 13 de octubre 2025, 10:04 Comenta Compartir

La dana Alice sigue complicando la vida de los valencianos. La alerta naranja decretada para este lunes por Aemet ha provocado la suspensión de clases en centros educativos que se encuentren en zonas inundables y pedanías de Valencia. Además, la Universitat de València también ha aplazado toda la actividad docente.

En las últimas 12 horas, las lluvias han sido más débiles. Estos son los registros de AVAMET recogidos hasta el momento, a las 10.00 horas:

Dónde ha llovido más LOCALIDAD LLUVIAS (l/m2) Tavernes de la Valldigna 8,4 Simat de la Valldigna 6,2 Gandía 6,0 Benifairó de la Valldigna 5,6 Corbera 4,6 El Real de Gandía 4,4 Barx 3,7 Alzira 3,2 Llaurí 2,8 Benirredrà 2,8 La Pobla de Benifassà 2,0 Palma de Gandía 1,8 Vinaròs 1,5 Pego 1,3

Aemet remarcar que lo peor de la dana Alice llegará este lunes. Se esperan chubascos y tormentas, que en el litoral y prelitoral de Valencia, Alicante y Castellón serán fuertes o muy fuertes y probablemente persistentes, no descartándose que vayan acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.