Una lámina de agua del barranco del Poyo a su paso por Catarroja en una imagen de archivo. J. L. BORT

Cataluña tiene un sistema de aviso de riadas propio y planea una alerta temprana para 2028

La Generalitat catalana posee «plenas competencias» sobre los cauces que discurren de manera íntegra por la región desde su nacimiento hasta su desembocadura

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Martes, 25 de noviembre 2025, 00:17

Comenta

La cesión de competencias propias del Estado español sobre Cataluña en los aspectos más variopintos ha provocado que parte del dominio público hidráulico existente en ... la región sea potestad exclusiva del Gobierno catalán en lugar de estar bajo el ala de alguna confederación hidrográfica, con todo lo que ello acarrea. Un buen ejemplo es el hecho de que la Generalitat catalana cuente con su propio sistema de avisos frente a inundaciones sobre las cuencas interiores de su territorio, es decir, aquellos cauces que tienen su transcurso íntegro sobre suelo catalán desde su nacimiento hasta su desembocadura, o que haya proyectado por su cuenta la instalación de una alerta temprana para que esté operativa en 2028.

