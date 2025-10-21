La CHJ alega que Emergencias de Cataluña convocó una reunión de seguimiento cuatro días antes de la dana

Dos altos cargos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) desvelan casi un año después de la dana del pasado 29 de octubre que ... el servicio de Emergencias de la Generalitat de Cataluña convocó una reunión preventiva para abordar el temporal cuatro días antes de que precipitase.

El jefe de área del servicio del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), Ignacio Valero, y la comisaria de Aguas, Cristina Sola, se han referido a este cónclave que tuvo lugar a finales de la semana anterior a la dana. El 24 de octubre, según ha explicado Valero, los modelos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya preveían que en la zona de Levante podría haber una dana, pero para entonces, cuatro días antes de que descargase sus lluvias torrenciales, «no se tenía claro si sería en Tarragona, en Castellón en Valencia...».

Ya el vienes 25, el InunCat, el equivalente al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana pero dependiente del Gobierno catalán, convocó a la Confederación Hidrográfica del Ebro, a la Agencia Catalana del Agua y a la CHJ para abordar este episodio dado que la cuenca de la Confederación del Júcar abarca zonas del sur de la provincia de Tarragona como La Sènia o Ulldecona.

«En principio no se sabía si las lluvias se iban a producir el lunes o el martes, pero (el servicio de Emergencias de Cataluña) nos convoca en previsión. ¿Convocar a las 17:00 de ese día (29-O) era lo normal? No creo que fuera lo normal, sólo puedo decir eso», ha manifestado Valero sobre las diferencias en la fase de preemergencia entre la Generalitat catalana y la valenciana.

Sobre si la posible convocatoria de algún responsable de la Generalitat Valenciana los días previos a la fatídica jornada, Valero ha dicho que sólo se les avisó a las 16:15 para empezar la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) a las 17:00 del mismo día 29. «Se sabía desde por la mañana que era un episodio extraordinario», ha explicado en referencia a la cantidad de avisos meteorológicos en toda la provincia de Valencia o los rescates y alertas en la Ribera Baja a primera horas del día.

Para el jefe del SAIH, el mayor error del 29-O fue «no haberse planificado cuando había una predicción». «La clave está en la planificación con la predicción. Evidentemente, cuando tienes ya todos esos avisos, empezar a improvisar a las 17:00 de la tarde es complicado», ha destacado en la Cámara Alta resaltando a su vez que nadie de Emergencia llamó a la CHJ para consultar detalles relacionados con las avenidas. Eso sí, obvió que el organismo de la cuenca tampoco levantó el teléfono para ponerse en contacto con el Ejecutivo autonómico.

En su intervención, ha destacado que el plan de inundaciones de la Generalitat Valenciana «se tiene que poner antes de la alerta hidrológica, con la predicción». «Se tiene que poner con la preemergencia, luego ya, con la alerta hidrológica, lo que hay que hacer es intervenir en el territorio, meter más medios», ha detallado el alto cargo de la Confederación.

Ante la alerta de inundación inminente, el jefe del SAIH ha subrayado que «hay que proteger a las personas y a los bienes». «Es importante saber el territorio donde vivimos. Es un territorio donde en octubre, en otoño, se suelen producir lluvias torrenciales y hay que conocer las cuencas que tenemos», ha concluido.

Aviso naranja

La comisaria de Aguas también se ha pronunciado sobre este asunto tras la pregunta del senador de Compromís Enric Morera sobre si era «normal» que el Cecopi se convocase a las 17:00 de la tarde del 29-O.

Sola ha respondido a la interpelación aduciendo que la situación ordinaria hubiera sido que la cumbre entre Emergencias y las agencias gubernamentales se hubiese celebrado «mínimo con la preemergencia o incluso adelantándose con el parte de aviso especial que dio de Aemet». «Igual que hizo la Generalitat de Cataluña podía haber habido una reunión, o por lo menos el día de antes que ya estaba la situación de preemergencia», ha manifestado la número 3 de la CHJ alegando que los meteorólogos ya había emitido tanto alertas naranjas como amarillas en la provincia de Valencia.

«Los naranjas ya son motivos para convocar una reunión y el día 29 a las 7:36 estaba el aviso rojo en la zona del litoral sur y a las 9:41 se amplió el aviso rojo al litoral y el interior norte», ha proseguido Sola ejemplificándolo con el hecho de que la Universitat de València (UV) suspendió la actividad lectiva con dicho nivel de alerta.