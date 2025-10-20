Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La comisaria de Aguas de la CHJ, Cristina Sola, durante su comparecencia en el Senado. EDUARDO PARRA/EP

La número 3 de la CHJ defiende la resistencia de Forata en la dana y garantiza su seguridad pese a los daños

La comisaria de Aguas, Cristina Sola, asegura que el organismo de la cuenca envió toda la información a Emergencias y descarga sobre la Generalitat la vigilancia de los barrancos tras la alerta hidrológica

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Lunes, 20 de octubre 2025, 19:20

Comenta

La comisaria de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Cristina Sola, ha ensalzado la resistencia que tuvo la presa de Forata ... en la dana, una infraestructura que monopolizó el debate del Cecopi el pasado 29 de octubre por el miedo a que colapsase, en su comparecencia en el Senado. La número 3 del organismo de la cuenca ha comentado que el embalse «cumplió su función y no tiene problemas de seguridad estructural» pese a los daños de la riada.

