Carlet realizará un simulacro de rotura de la presa de Forata

El Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) de Carlet, presidido por la alcaldesa Laura Sáez, se ha reunido este viernes para avanzar en la implantación de los planes de emergencia municipal y del Plan Territorial Municipal frente a Emergencias.

En este encuentro, se ha acordado la realización de un simulacro de la ruptura de la presa de Forata, con el objetivo de verificar las infraestructuras y detectar posibles puntos críticos. También se ha decidido elaborar un inventario de recursos materiales y humanos para reforzar la respuesta ante futuras emergencias.

Carlet quiere estar preparada en caso de que se produzca una nueva alerta por inundaciones o de otro tipo. La ciudad se encuentra junto al río Magro, por lo que sufrió importantes daños por la dana, y en caso de que hubiera problemas en el embalse de Forata, todo el agua bajaría por este cauce y podría afectar a la población.

En la sesión del CECOPAL han participado representantes de ACIF, Policía local, empleados públicos y concejales, en un ejercicio de coordinación fundamental para la seguridad de toda la ciudadanía. Desde el Consistorio señalan que Carlet sigue trabajando para estar más preparada y protegida ante cualquier eventualidad.

