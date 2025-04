La Basílica de Valencia, a rebosar de feligreses para rezar por el Papa

Elísabeth Rodríguez Valencia Martes, 22 de abril 2025, 01:23 Comenta Compartir

Algunos rostros miraban hacia el suelo mientras otros dirigían su mirada al fresco que luce en la cúpula de la Basílica de la Virgen, pero todos ellos lo hacían con un sentimiento unánime de solemnidad y ruego. Centenares de feligreses valencianos han acudido a la llamada del arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, para rezar el Santo Rosario con motivo del fallecimiento del papa Francisco a causa de un ictus.

Los fieles, entre quienes predominaban personas mayores, siguieron el acto presidido por el prelado valenciano, quien inició su intervención destacando la sensibilidad del pontífice con los afectados por la dana. No había asiento en la iglesia que hubiera quedado libre, por lo que no eran pocos los feligreses que rezaban de pie o bien de rodillas, como hizo algún joven y varias monjas.

La atmósfera no sólo era de solemnidad, también hubo lugar para la curiosidad y la admiración de los turistas que entraron para visitar la Basílica y llevarse alguna foto de recuerdo. Rezos del padre nuestro se entrelazaban con comentarios de asombro y fascinación de aquellos que veían el santuario por primera vez.

Poco antes de la celebración, Benavent atendió a los medios de comunicación para hacer un pequeño balance del pontificado que ha dejado Jorge Bergoglio. «Me llamó personalmente tras aquel episodio. Luego ha tenido gestos públicos, oraciones, y en las tres ocasiones en las que me he encontrado con él, siempre me ha preguntado por las personas afectadas y me ha expresado su solidaridad», destacó.

Preguntado por el legado de este pontificado, Benavent consideró que cada Papa «aporta algo a la vida de la Iglesia», y que el actual ha sido «un llamamiento a la renovación, a una auténtica reforma». Destacó que el Santo Padre ha sabido «centrarse en lo esencial del mensaje cristiano» y abrir la Iglesia a una mayor participación. «Nos ha recordado que sin el compromiso de los laicos, la Iglesia no sería la misma», afirmó.

Sobre la continuidad con respecto al próximo Pontífice, Benavent aseguró que «ningún pontificado es una ruptura total con el anterior». A su juicio, Francisco no rompió con el de Benedicto XVI, sino que «añadió un matiz nuevo», y cree que hay elementos que ya no tienen vuelta atrás, como esa «capacidad de escucha al latido del pueblo de Dios».

En cuanto al impacto del luto en el calendario litúrgico valenciano, el arzobispo aclaró que la festividad de San Vicente Ferrer «no se verá afectada», ya que no coincidirá con los funerales. «En mi ausencia, será oficiada por Doménico o Fernando, alguno de los obispos auxiliares», detalló.

La Archidiócesis ha decretado luto hasta el 29 de abril, y el próximo 5 de mayo, a las 19:00 horas, se celebrará una misa solemne en sufragio por el Papa en la Catedral de Valencia.