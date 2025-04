Benavent, sobre el Papa: «En nuestros últimos tres encuentros ha preguntado por las personas de la dana»

Elísabeth Rodríguez Valencia Lunes, 21 de abril 2025, 19:16 Comenta Compartir

El arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, ha recordado con emoción y agradecimiento la figura del Papa, cuyo fallecimiento ha conmocionado a la comunidad eclesial pese a conocerse la gravedad de su enfermedad. «Sabíamos que su estado era delicado, pero este acontecimiento nos ha pillado por sorpresa», ha confesado el prelado al arrancar su intervención oficial ante los medios de comunicación, antes de la celebración del Santo Rosario en la Basílica y horas después del comunicado que ha mandado la archidiócesis, donde Benavent ya avanzó algunas reflexiones sobre el legado del papa de Francisco.

Benavent ha querido destacar el cariño y la cercanía que siempre mostró el Pontífice hacia la diócesis de Valencia, especialmente tras la trágica dana que ha devastado a la región. «Me llamó personalmente tras aquel episodio. Luego ha tenido gestos públicos, oraciones, y en las tres ocasiones en las que me he encontrado con él, siempre me ha preguntado por las personas afectadas y me ha expresado su solidaridad», destacó.

La última de esas ocasiones se produjo durante la visita de seminaristas de la Iglesia levantina. Según explicó el arzobispo, el encuentro se alargó durante una hora y cuarenta minutos de diálogo abierto, en el que el Papa respondió con «amabilidad extraordinaria» a todas las preguntas. «Les dejó un mensaje muy claro: el sacerdote debe saber embarrarse con el sufrimiento de las personas», una referencia directa, según Benavent, a lo vivido en la provincia de Valencia.

Desde su nombramiento como arzobispo de Valencia, Benavent dijo haber sentido siempre la cercanía «humana, espiritual y también intelectual» del Papa. «Me sorprendió mucho que, siendo obispo de Tortosa, al saludarle por primera vez, supiera exactamente dónde estaba», recordó.

A su juicio, se trata de un Papa que «pasará a la historia por muchos motivos». El arzobispo rememoró con especial emoción el primer ángelus de su pontificado, al que pudo asistir en Roma. «Habló de la misericordia. Dijo que ese tenía que ser el camino de la Iglesia. Que Dios no se cansa nunca de perdonarnos, somos nosotros los que nos cansamos antes de pedirle perdón», evocó. Esa fue, añadió, una de las claves de su pontificado: «Una Iglesia como madre misericordiosa, que no condena, sino que acoge».

Benavent también subrayó la coherencia entre los gestos y las enseñanzas del Papa. «En su homilía de toma de posesión, que fue en San José, habló ya del cuidado de la creación. Ese tema ha sido un eje de su pontificado», señaló. A ello sumó su impulso al diálogo interreligioso y su apuesta por una Iglesia «hermana de toda la humanidad», como dejó claro en encíclicas como 'Fratelli tutti'.

El prelado remarcó además que el Papa comenzó hablando del amor de Dios en 'Deus caritas est' y ha terminado con una encíclica sobre el amor cristiano, en alusión a 'Dilexit Nos'. «Nos deja un mensaje claro: el amor cristiano debe ser encarnado, y estar especialmente cerca de quienes más sufren. Por eso, su última salida del Vaticano fue el Jueves Santo para visitar una prisión», apuntó.

El último gesto del Pontífice también ha sido, según Benavent, profundamente simbólico. «Ayer por la tarde, hablando con un obispo que reside aquí, comentamos la bendición pascual en la plaza de San Pedro. Fue su último gesto. Lo vimos débil, pero no imaginamos que la situación fuera tan crítica. Por eso la noticia nos ha sorprendido tanto».

Preguntado por el legado de este pontificado, Benavent consideró que cada Papa «aporta algo a la vida de la Iglesia», y que el actual ha sido «un llamamiento a la renovación, a una auténtica reforma». Destacó que el Santo Padre ha sabido «centrarse en lo esencial del mensaje cristiano» y abrir la Iglesia a una mayor participación. «Nos ha recordado que sin el compromiso de los laicos, la Iglesia no sería la misma», afirmó.

Sobre la continuidad con respecto al próximo Pontífice, Benavent aseguró que «ningún pontificado es una ruptura total con el anterior». A su juicio, Francisco no rompió con el de Benedicto XVI, sino que «añadió un matiz nuevo», y cree que hay elementos que ya no tienen vuelta atrás, como esa «capacidad de escucha al latido del pueblo de Dios».

En cuanto al impacto del luto en el calendario litúrgico valenciano, el arzobispo aclaró que la festividad de San Vicente Ferrer «no se verá afectada», ya que no coincidirá con los funerales. «En mi ausencia, será oficiada por Doménico o Fernando, alguno de los obispos auxiliares», detalló.

La Archidiócesis ha decretado luto hasta el 29 de abril, y el próximo 5 de mayo, a las 19:00 horas, se celebrará una misa solemne en sufragio por el Papa en la Catedral de Valencia.

