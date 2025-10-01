Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Laura Ferrando, en la terraza de su casa, acompañada de sus hijos Mario y Javier. Jesús Signes

La angustia no se va de la zona cero: «Sentimos pánico por lo que podía pasar»

La tensión ha sido la tónica general en los pueblos afectados, con vecinos que se han ido fuera, no han podido dormir o han sufrido escuchando la lluvia caer

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:37

El temporal ha puesto de manifiesto que quedan heridas anímicas por sanar entre la población de la zona dana. Se empezaron a evidenciar el domingo, ... cuando llegó un Es Alert que aceleraba el pulso y traía recuerdos del trágico 29-O que cualquiera quiere olvidar, y se exteriorizaron el lunes, un día de incertidumbre, cuando no de temor, de estar pegado a la ventana o de fijarse en los imbornales más cercanos, por si rezumaban. O de consultar las noticias para saber más, de atender llamadas de familiares de fuera, lógicamente alarmados, de hacer acopio de víveres y de tener que conciliar la preocupación con el cuidado de los hijos, difícil para muchos trabajadores, por el cierre educativo. También han sido jornadas de dormir poco y mal. Lo atestiguan los testimonios recopilados por LAS PROVINCIAS en la zona cero. Así han afrontado la última alerta roja.

