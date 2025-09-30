Aemet no descarta más lluvias en la Comunitat esta semana y señala donde caerán

A. Pedroche Valencia Martes, 30 de septiembre 2025, 18:38 Comenta Compartir

Durante las últimas 48 horas los valencianos han tenido el corazón en un puño. El pasado domingo la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activó el aviso rojo en las provincias de Valencia y Castellón. Los restos del exhuracán 'Gabrielle', convertido en borrasca extratropical, iban a dejar precipitaciones muy fuertes que podían provocar inundaciones. Justo cuando se cumplían once meses de aquella fatídica dana que lo cambió todo. Han sido días de mucha agua, pero en esta ocasión no ha generado tantos daños. Sin embargo, algunos puntos de la terreta han notado con fuerza sus efectos. Localidades como Cullera o El Perelló han acumulado cientos de litros y sus vecinos han vivido momentos muy duros.

Tras la tormenta viene la calma. Este miércoles, 1 de octubre, en la Comunitat Valenciana va a ser un día apacible. Según la previsión de Aemet, tendremos un cielo poco nuboso en general, con intervalos de nubes bajas por la mañana en la mitad sur y algo de nubosidad de evolución por la tarde en el interior. Eso sí, durante las primeras horas del día habrá bruma tanto en el litoral valenciano como en el alicantino.

Las temperaturas mínimas sufrirán un ligero descenso en la mitad norte y no habrá cambios en el resto. Las máximas subirán en Valencia y presentarán un ligero ascenso o pocos cambios en el resto. El viento será flojo variable, con intervalos de nordeste moderado en el litoral de Alicante la primera mitad del día y tendiendo en general a este y sureste flojo por la tarde. No está previsto que llueva, aunque el organismo no descarta algún chubasco débil en el litoral de Alicante durante las primeras horas del día.

De cara al jueves 2 de octubre aumentan las posibilidades de que las precipitaicones regresen. El cielo presentará intervalos nubosos con probables brumas y bancos de niebla por la mañana en los interiores de Valencia y Alicante. Durante la mañana podrían producirse ligeras precipitaciones en el litoral norte. Por la tarde se extenderían al litoral sur. En cualquier caso serían débiles.

Las temperaturas presentarán pocos cambios. Las máximas seguirán rondando los 25 grados y las mínimas los 16. Eso sí, en algunos puntos del interior de la Comunitat necesitarán tirar de edredón para dormir. El viento será flojo variable, tendiendo a este y sureste flojo por la tarde, con aumentos ocasionales de intensidad en el litoral central.

El viernes 3 de septiembre será un día mucho más tranquilo y dejaremos atrás definitivamente el temporal. El cielo será poco nuboso con nubosidad alta. Probables estratos bajos, brumas y bancos de niebla en el interior de Valencia y Alicante por la mañana. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso. Viento del suroeste en el litoral de Alicante; en el resto se espera viento flojo variable, con predominio de la componente oeste en el interior y de la componente este en el litoral durante las horas centrales.