Los vecinos de Cullera, tras el temporal: «Fueron momentos muy duros» Vecinos reconocen que el episodio de lluvia del lunes fue «aterrador»

Toñi, en una de las zonas de estacionamiento anegadas por la lluvia.

M. García Cullera Martes, 30 de septiembre 2025, 12:28

La montaña de Cullera aún está entre nubes y las famosas letras de la montaña se leen de manera dificultosa según se mueven las nubes.

Recorrer las calles empinadas esta mañana hace difícil de creer que por esta zona discurriera a gran velocidad arrastrando piedras y tierra, no de gran tamaño debido a las vallas instaladas por el Ayuntamiento. Todos los vecinos ya han limpiado el agua que entró en sus casas y la pendiente hizo el resto.

La lluvia sigue cayendo de manera intermitente pero con algún momento de mayor intensidad y la vida se desarrolla con normalidad en el municipio, pero con algún niño más por la calle de lo habitual.

Aun sigue el susto en el cuerpo tras unas imágenes que no se van de la cabeza con facilidad.

Toñi Rivera es una cordobesa que lleva cinco años viviendo en la localidad costera. Y lo de este lunes le recordó, en primer lugar, a la Dana, «con las mesas de mis vecinos volando».

Lo de este lunes fue «aterrador». En un momento la montaña «se puso blanca» y comenzó a llover con una intensidad torrencial. «Eran auténticas cataratas y el aire soplaba como si fuera un huracán», explica junto a un aparcamiento que en verano está repleto de coches y que operarios municipales se encargan de vaciar de agua. Apenas quedan dos coches estacionados en el mismo y el agua apenas cubre la mitad de sus neumáticos. Lo peor ha pasado ya

La ciudad se ha despertado aún con restos de la suciedad de la gran tormenta pero con el alivio de no tener daños personales. El Ayuntamiento sigue analizando los daños, que por fortuna no han sido graves, y los operarios municipales siguen trabajando para recuperar la normalidad.

