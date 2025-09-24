El municipio valenciano en el que hoy se ha dormido a -4º El interior de Castellón y Valencia registran mínimas que se contraponen a las temperaturas del sur de Alicante

Aunque se acerca el veranillo de San Miguel y Aemet avisa que en los próximos días habrá cierta estabilidad meteorológica en la Comunitat Valenciana, al menos hasta el fin de semana, lo cierto es que las temperaturas mínimas en buena parte de la región han caído desde que finalizó el verano.

La Agencia Estatal de Meteorología anuncia cada día descensos locales en las mínimas y esto ha provocado que durante la pasada noche del 24 de septiembre en determinados municipios del interior de las provincias de Valencia y Castellón se hayan registrado temperaturas bajo cero.

La extensa red de medidores de Avamet (Asociación Valenciana de Meteorología) han registrado la mínima en la localidad de El Toro, en Castellón, con -4'1º, que ha destacado por encima de otros municipios como Castielfabib y Calles (-0'8) o La Yesa (0'2).

Los medidores de Aemet, en cambio, sitúan la mínima en Ademuz a las 8.10 horas, con 1.7º, seguido por La Pobla de Benifassà-Fredes (4º) y Castellfort (4'3º).

Temperatura mínima según Avamet

El Toro la Nava -4,1

Castielfabib Arroyo Cerezo -0,8

Calles Alcotas -0,8

La Yesa Albergue el ValleNova estació 0,2

Villahermosa del Río la Cañada 1,6

Cortes de Arenoso 2,3

AlpuenteLa Torre 2,4

El Toro Cerro Gil 2,7

Vilafranca Pla de Mossorro 2,8

Ademuz IES Ademuz 2,8

Mínimas más altas por encima de los 22º

En el extremo opuesto se encuentran los municipios en los que se ha registrado la temperatura mínima más alta, con noches casi tropicales en el sur de Alicante: Tabarca (22,5), Santa Pola (20,3), TorreviejaI (20,2) o Alacant (19,7), entre otras.

La mínima en España: -13'8º

En el resto de España Alto Campoo (Cantabria) ha registrado este miércoles, a la 1.20 horas de la madrugada, -13,8 grados centígrados, la temperatura más baja del país, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La estación cántabra lidera con diferencia el ranking nacional de temperaturas mínimas, a la que sigue en segunda posición otro punto cántabro, Cabaña Verónica (Picos de Europa), con -5,7 grados.