Fin de la alerta en Valencia tras un temporal de récord y daños en la zona dana

La provincia de Valencia ha vivido unas 36 horas de auténtica tensión tras el anuncio de la alerta roja por lluvias extremas desde las cuatro de la mañana del pasado lunes. Sin embargo, tras la tormenta siempre llega la calma. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha puesto fin a las alertas por lluvias en la provincia de Valencia y termina así una jornada que ha marcado récord de lluvias en El Perelló, se han atendido hasta 500 incidencias (ninguna grave) y la movilidad se ha visto visiblemente perjudicada.

La Generalitat continúa muy atenta a las adversidades que puede producir el temporal, pues la Aemet ha elevado la alerta de amarilla a naranja en el litoral norte de Alicante al mismo tiempo que les ha puesto fin en Valencia y Castellón. En Alicante, durante la mañana en Denia han avistado una manga marina en su costa y el municipio ha registrado más de 56 l/m2 en doce horas. Hasta el momento las administraciones han atendido alrededor de 500 incidencias relacionadas con las precipitaciones. Un temporal que se movió de manera lenta y afectó de manera diversa según la zona, con especial afección a La Safor y La Ribera durante el lunes, y l'Horta Sud y Valencia durante la noche.

En el caso de Valencia, los efectos más adversos del temporal se han producido en las pedanías del Sur. El Perellonet vivió una noche complicada, donde los Bomberos de Valencia realizaron labores de achique de agua en calles anegadas. Las compuertas de la laguna de la Albufera se mantienen abiertas, pues tras el temporal la lámina ha pasado estar a 10 centímetros sobre el nivel del mar hasta los 30 cm, triplicando así su altura.

En El Perelló, pedanía de Sueca, se registraron los 213 litros por metro cuadrados que marcan el récord de agua acumulada en la comarca de la Ribera Baixa. El alcalde de El Perelló, José Codoñer, ha precisado que los registros se produjeron entre las 16.30 horas de la tarde del lunes y las 23 horas de una noche que ha sido «más tranquila, con poca lluvia y poca intensidad». La escuela infantil y el centro cultural de la pedanía se inundaron debido a esta acumulación de agua.

En l'Horta Sud también se han visto afectados por el temporal de este lunes, aunque la peor parte, en su caso, se ha vivido esta noche. El complicado recuerdo de hace 11 meses hace vivir las alertas extremas por lluvias con total precaución. Según la asociación valenciana de climatología AVAMET, con el paso del lunes al martes (desde las 00.00) Massanassa y Catarroja son los municipios que más lluvia han registrado. En ambos municipios los pluviómetros han registrado más de 50 l/m2 en las últimas siete horas. La zona sur ha recibido parte de la lluvia (aunque no con la misma intensidad) que sí sufrieron desde la tarde y principio de la noche en Cullera o Sueca.

Del mismo modo, el incidente de mayor gravedad cubierto por el ayuntamiento de Valencia ha sido el derrumbe de un forjado de una vivienda en la pedanía de Castellar-l'Oliveral. Los servicios de Bomberos encontraron ilesos al matrimonio residente en la vivienda, que se ubicó en otra casa de familiares próxima a la suya. El Consistorio trabaja ahora en el estudio de la situación del inmueble, que parece que se podrá apuntalar para acometer las pertinentes reparaciones.

En este sentido, la red ferroviaria que une Valencia capital con el sur de la provincia se ha visto muy afectada en la zona cero de la dana del pasado octubre. Renfe ha cancelado este martes trenes en tres líneas de Cercanías después de que las lluvias dejen inaccesible un paso inferior en Alzira y durante un tramo de la mañana también en Alfafar-Benetússer. Los pasajeros con destino Alfafar se han visto obligados a bajar en la estación de Catarroja y subir al siguiente cercanías, con salida de la L'Alcúdia y con destino Valencia Nord.

también en la zona cero, aunque en este caso en Picnaya, las lluvias de los últimos días han provocado este martes el corrimiento de tierras y el derrumbe de una parte del talud del barranco del Poyo a su paso por el municipio. El alcalde de la localidad, Josep Almenar, ha señalado que todavía no se había procedido a reconstruir esa zona, situada junto a la calle Almacereta. Se trata sin duda de la parte más delicada del cauce, donde trabajan desde hace meses en la construcción de un puente y una pasarela. La primera fila de viviendas se ha quedado tras el derrumbe prácticamente en el borde del Poyo, lo que complica todavía más su viabilidad.