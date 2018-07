Admitidos en la Universidad de Valencia para el curso 2018/2019 Futuros universitarios, en los exámenes de Selectividad. Consulta la lista de alumnos que acceden este curso 2018/2019 a la universidad pública valenciana LAS PROVINCIAS Viernes, 13 julio 2018, 15:34

Este viernes se ha hecho público el listado de admitidos en la universidad para el curso 2018/2019 en las universidades públicas de la Comunitat Valenciana, que puedes consultar aquí. Si has solicitado acceder a alguno de los grados que imparte la Universitat de València puedes consultar la lista de alumnos admitidos.

También puedes comprobar slos alumnos que han sido admitidos en alguna de las restantes universidades públicas valencianas (Universitat de València, Universitat Politécnica de Valencia, Universitat d'Alacant, Universidad Miguel Hernández de Elche o Universitat Jaume I de Catsellón) introduciendo los apellidos o bien seleccionando el grado y universidad que desees consultar.

Si no has obtenido plaza en el grado de la universidad que has solicitado como primera opción, consulta aquí la oferta de grados universitarios en Valencia de otras universidades.

Si tienes curiosidad también puedes consultar el listado de admitidos en la universidad del curso pasado (2017-2018) y los códigos de las titulaciones de las universidades.

LAS PROVINCIAS lanzará un cuadernillo especial el sábado 14 de julio con todos los alumnos admitidos para el curso 2018/2019 en la Universitat de Valencia, Universidad Politécnica de Valencia (UPV), Universidad de Alicante , Universidad Miguel Hernández de Elche y Universidad Jaume I de Castellón (UJI).