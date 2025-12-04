Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Jornadas sobre el presente y futuro de la Albufera celebradas en el Jardín Botánico de la UV. LP

Alertan sobre la barrera norte de la Albufera: «Es la zona más desprotegida ante una nueva dana»

Una investigadora de la UCV advierte de la «vulnerabilidad y debilidad» y pide reforzar la conservación de playas y dunas

B. G.

Valencia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:47

Comenta

Reforzar la conservación y regeneración de playas y dunas en la zona norte de la Albufera para aumentar la capacidad de respuesta frente a episodios ... extremos «tanto marinos (subida del nivel del mar) como continentales (nuevas danas)». Es la actuación que ha defendido Ana Blázquez, investigadora principal del grupo Geomorfología Costera y Medio Ambiente (Geocoast) de la Universidad Católica de Valencia (UCV), en la II Jornada de la Comisión Científica de la Albufera.

