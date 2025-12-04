Alertan sobre la barrera norte de la Albufera: «Es la zona más desprotegida ante una nueva dana»

Reforzar la conservación y regeneración de playas y dunas en la zona norte de la Albufera para aumentar la capacidad de respuesta frente a episodios ... extremos «tanto marinos (subida del nivel del mar) como continentales (nuevas danas)». Es la actuación que ha defendido Ana Blázquez, investigadora principal del grupo Geomorfología Costera y Medio Ambiente (Geocoast) de la Universidad Católica de Valencia (UCV), en la II Jornada de la Comisión Científica de la Albufera.

Y es que Blázquez ha alertado sobre la vulnerabilidad de la zona norte del parque natural al presentar «una barrera mucho más débil», lo que le hace ser un «punto crítico» ante nuevos fenómenos como el de la dana del 29 de octubre de 2024.

Sobre la respuesta del humedal ese fatídico día, Blázquez ha explicado que «la laguna fue la gran salvadora», ya que recibió «toda la cantidad de agua y sedimento» que descendía por los barrancos y ríos desbordados. Al encontrarse en una zona topográficamente más baja, los canales se abrieron y la Albufera pudo «recibir el agua y el sedimento», desempeñando así «un papel decisivo al evitar que el episodio afectara con mayor intensidad a áreas urbanizadas». «Lo que salvó vidas es que la Albufera no está urbanizada», ha resaltado.

No obstante, ha señalado que las riadas del Poyo y del Magro, que llegaron a los arrozales, «arrastraron sedimentos y otros compuestos químicos procedentes de zonas urbanas e industriales, lo que supuso un daño ecológico adicional».

Respecto al futuro del humedal, Blázquez ha insistido en que es prioritario «seguir estudiando los sedimentos», es decir, la barrera, el relleno del marjal (realizado por numerosas riadas previas y por aportes marinos), así como la forma y profundidad del vaso remanente (la laguna actual), porque «la altura de la lámina de agua determinará su respuesta ante la subida del nivel del mar prevista para finales de siglo».

La investigadora ha reclamado, además, que los organismos públicos «inviertan en la Albufera» para «recuperar la laguna transparente y sin contaminación de los años 70» y ha pedido un consenso estable entre las administraciones. «La Albufera es una riqueza para los valencianos y debe ser un punto de inversión importante», ha enfatizado.

Estudio sobre antiguas danas

El grupo que encabeza Blázquez ha recibido la ayuda de grupos de investigación consolidados AICO de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo para desarrollar el proyecto 'Análisis Multiproxi de la Albufera de València como receptora de los caudales del Poyo y del Magro. Evolución Multiescalar Pasada y Presente'. El estudio busca identificar antiguas danas y aportes fluviales, sobre todo los extraordinarios, mediante sondeos mecánicos de hasta 30 metros y análisis sedimentarios y micropaleontológicos que permitirán reconstruir paleoambientes y entender cómo ha reaccionado históricamente la laguna ante episodios de inundación.

Blázquez también ha destacado la importancia de estudiar los caudales del Poyo, del Magro y de los barrancos asociados, porque «son el canal que vehicula el sedimento que rellena la Albufera y que la forma». Los grandes aportes del pasado, procedentes de ríos como el Turia y el Júcar, permitieron que el mar construyera las barreras que cerraron el espacio lagunar.

Para desentrañar esa evolución, el proyecto aplicará un análisis multiproxi que combina microfósiles, geoquímica, textura y contenido orgánico con técnicas de datación como el carbono 14, clave para determinar la edad y significado ambiental de cada estrato.

Evolución de la Albufera

En definitiva, ha reiterado que, para anticipar cómo puede impactar en la Albufera un escenario climático adverso es imprescindible «saber cómo funciona», y para ello, «resulta necesario estudiarla no sólo en su estado actual, sino también en su evolución histórica».

Ha detallado que «desde que se originó la laguna, su comportamiento ha ido variando desde fases de agua más salobre hasta procesos de dulcificación durante la Edad Media, o el impacto que supuso la implantación del cultivo del arroz en su dinámica sedimentaria». Conocer estos hitos, ha reiterado, «es esencial para predecir cómo se comportará la Albufera en las próximas décadas y para ofrecer a los gestores indicaciones fiables sobre cómo protegerla».

La experta de la UCV ha intervenido en las jornadas como una de las cuatro coordinadoras de la Comisión Científica, al frente del área de balance sedimentario. En su bloque han participado los investigadores del Geocoast María López-Belzunce, María Sofía Briones, Irene Montoya-Blázquez y Borja Martínez-Clavel, que han mostrado cómo se formó la laguna, el papel del aporte fluvial y las tasas de sedimentación que la han modelado durante sus 8.500 años de historia.

Unidad para afrontar los retos

El encuentro, celebrado en el Jardín Botánico de la Universitat de Valencia bajo el título 'La Albufera. ¿Y ahora qué?', ha reunido durante dos jornadas a cerca de cien expertos de universidades, instituciones y administraciones para debatir sobre el pasado, presente y futuro del parque natural.

En la apertura, el vicerrector de Investigación de la UCV, José María Tormos, ha subrayado que esta cita busca reafirmar «nuestra conexión con un tesoro único que es la Albufera», y ha resumido el espíritu con el que la universidad participa en el Comité Científico del encuentro en tres palabras: «agradecimiento, compromiso e ilusión». Ha recordado que el humedal «nos ha dado vida, riqueza e identidad», aunque ha lamentado que su «generosidad y resiliencia» hayan sido a menudo «dadas por hechas», lo que ha contribuido a su actual situación de vulnerabilidad.