La Albufera: o agua o hacemos un parking

Si hay una iniciativa por la que la práctica totalidad de valencianos se ponen de acuerdo, esa es la protección de la Albufera. El parque natural es una de las joyas de la Comunitat y son infinitas las voces que claman por un futuro para ese lago que los árabes llamaron «espejo del cielo». La última aportación a este debate eterno es el informe del experto en hidrología Enrique Cifres titulado 'Estrategia de gestión de aguas residuales y pluviales', que plantea más de una decena de medidas para mejorar el aporte de agua al lago. Porque es la falta de agua limpia el principal problema que amenaza la estabilidad ecológica de un paraje tan importante como amenazado.

El plan propone acciones por valor de 222,5 millones de los cuales 51,5 son para actuaciones en el corto plazo, entre 2024 y 2026, y 171 para trabajos entre 2027 y 2033. En ese primer grupo de actuaciones figura la adaptación y conexión de tanques de tormenta de l'Horta Sud al colector oeste en tiempo seco. El plan propone que los tanques «jueguen un primer rol importante al recoger y regular aguas residuales no captadas por el actual colector oeste y su conducción por éste para su depuración» en Pinedo. «La gestión inteligente de vaciados optimizará el funcionamiento del colector oeste», indica el plan. El presupuesto estimado es de 4,5 millones de euros y tardaría un año en ejecutarse. Para la evacuación selectiva de pluviales recogidas por el sistema de tanques de tormenta de l'Horta Sud, se propone su reforma interior y la separación de las aguas residuales y primeras pluviales contaminadas, y el establecimiento de un tratamiento fisicoquímico de caudales pluviales recogidos en ellos y su evacuación al Turia. En este caso, los trabajos costarían 27 millones y podrían estar terminados en año y medio.

El impulso de los tanques de tormenta previstos en la ciudad de Valencia, algunos de los cuales están proyectados, mejorará la gestión hídrica de la ciudad. El aprovechamiento en la red de baja presión de Valencia de aguas tratadas en tanques de tormenta específicos en coordinación con FGV y ADIF y la progresiva implantación de nuevos tanques previstos, «ha de reducir caudales a tratar en la depuradora de Pinedo, siempre que cumplan con condiciones de calidad suficientes para el uso en la red de baja presión (baldeo de calles, riego de jardines,..) o su desagüe por una red de drenaje al efecto». A corto plazo se propone la inclusión en el plan de los tanques de previstos en la estación de Turia del metro de Valencia (FGV) y en el túnel de Serrería de ferrocarril (ADIF). Con 8 millones y un plazo de un año esta actuación estaría completa y podría ayudar al lago.

En lo tocante a la acequia de Favara la puesta en marcha de la nueva canalización evitará la contaminación de sus aguas en la conurbación de l'Horta Sud. Además, la reutilización de aguas de la depuradora del área metropolitana de Valencia, puede liberar caudales del Turia, necesarios en l'Albufera, lo que convierte la nueva acequia de Favara un sistema de derivación adecuado. Las obras necesarias son mínimas para ello. Se propone, como actuación complementaria, de coste prácticamente nulo, de la adaptación de la infraestructura de la nueva acequia de Favara, construida para cumplir su función desde el flanco oriental de la conurbación Horta Sud sin circular a través de ésta, para la conducción coyuntural de caudales del Turia, derivados en Quart, para una conexión biológica directa del río con el lago de l'Albufera, mediante el desagüe indistinto en el cauce de la Rambla del Poyo o en el propio puerto de Catarroja.

Para la conducción de evacuación alternativa de efluentes de la estación depuradora de Torrent al sistema Turia se propone justificar la descarga de estos vertidos en el nuevo cauce y no en el lago. «Estas exigencias no son tecnológicamente alcanzables a la fecha, por lo que se propone la evacuación mediante una conducción al efecto a construir por un trazado en zona rural con la única condición de cruce de la línea férrea AVE Madrid - Valencia», indica el plan.

El documento propone además utilizar las obras del canal de acceso para crear una nueva canalización hacia el sur desde el centro de la ciudad. «Se propone anticipar un conducto de drenaje y evacuación de los futuros drenajes, en presión, hacia el extremo sur, junto al nuevo cauce del Turia. El coste, si se compatibiliza con las obras en marcha del canal de acceso, estaría en unos 10 millones de euros y el plazo, en unos dos años».

El documento ahonda en la reutilización de las aguas que gestionan las depuradoras situadas en los alrededores del lago. Sobre la de Pinedo, dice que abastecida la zona desde el propio Canal Júcar-Turia, «puede optimizarse la inversión prevista, si bien condicionada a la duplicación prevista del propio canal, separando la circulación de aguas brutas para abastecimiento y las de riego con posibles mezclas coyunturales con aguas regeneradas».

Respecto del canal Júcar-Turia, Cifres propone acelerar parte de la duplicación de la infraestructura prevista en el plan de cuenca, en el tramo Benifayó-Picassent, «que preserve la llegada de caudales directos de Tous desde el Realón (Picassent) y permita la mezcla de aguas regeneradas desde Benifayó. Para ello debería utilizar la impulsión existente u otra alternativa. El uso para aguas regeneradas no excluye, mediante una sencilla operación de limpieza, el uso coyuntural para aguas brutas destinadas al Realón en caso necesario».

La acción que más dinero requiere es la conexión Manises-Picassent. 52 millones de euros costaría unir las estaciones de tratamiento de aguas potables de La Presa y Realón de forma reversible. «Ello dotaría al sistema de seguridad ante cualquier deficiencia en el Canal Júcar-Turia y permitiría coyunturalmente alimentar al Realón con aguas del Turia, pero, a su vez, permite utilizar el Canal Júcar-Turia para reutilización al permitir conducir, en sentido inverso, el caudal destinado a Sagunto hacia Manises de forma independiente», dice el informe, que plantea «un uso de las aducciones principales de forma que esta conexión pueda llevarse a cabo de forma coyuntural ante cualquier anomalía que aconseje este uso excepcional de las infraestructuras». El primer tramo a ejecutar, desde Benifaió supone una inversión de 22 millones de euros.

Directiva europea

A medio plazo, el plan insiste en la necesidad de adaptar las depuradoras a la directiva europea. Para eso propone ampliar la de Pinedo en parcelas situadas al norte de su ubicación actual y en otros dos espacios entre la entrada a Valencia y el Club Náutico. Además, la reforma del saneamiento y drenaje de polígonos industriales en municipios de l'Horta Sud para reducción de efluentes al colector oeste y adecuado tratamiento de pluviales en red separativa. «Es ineludible la puesta en marcha de un plan de saneamiento y depuración aguas industriales en l'Horta Sud de forma que no se estrangule su desarrollo y pueda procederse a tratamientos específicos in situ y el redireccionamiento a sistemas comunes como los propuestos, de forma selectiva», indica el documento. Son soluciones que el lago necesita para garantizar su futuro. Y es que si no toman medidas, el valor ecológico del lago sería el mismo que tendría si en toda su extensión construyéramos un parking gigante.

