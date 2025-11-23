Agricultura convoca ayudas para mejorar la competitividad de los ganaderos valencianos

La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca ha convocado ayudas para la mejora de la competitividad y sostenibilidad de las granjas ganaderas de ... la Comunitat. Se trata de una publicación anticipada que tiene como objetivo que los ganaderos valencianos tengan más tiempo para cumplimentar los documentos exigidos. Concretamente, la Generalitat va a destinar 4,2 millones de euros .

El objeto de estas ayudas consiste en favorecer las inversiones en materia de instalaciones, maquinaria y equipos con la finalidad de mejorar el rendimiento general y sostenibilidad de las explotaciones ganaderas.

Gracias a esta convocatoria anticipada, cuyo plazo de solicitud finaliza el 30 de enero de 2026, los ganaderos de la Comunitat Valenciana disponen de un mayor plazo para poder acometer las mejoras e inversiones necesarias en sus explotaciones.

En general, las inversiones subvencionables abarcan los ámbitos de mejora de la bioseguridad y condiciones higiénico-sanitarias, la mejora del bienestar de los animales y la seguridad de la explotación, la promoción de la extensificación, la bioeconomía circular sostenible, el aprovechamiento de recursos naturales, y la reorientación de la producción, así como el fomento de la ganadería ecológica.

También se refieren a la reducción de costes, mejora de la calidad del producto final, eficiencia energética, ahorro de agua y energía y la implantación de energías sostenibles, así como a la reducción de impacto ambiental y de la emisión de gases invernadero, mitigación y adaptación al cambio climático.

En concreto, las ayudas cubrirán los costes para la construcción o mejora de bienes inmuebles, incluidas las inversiones en cableado interno pasivo o cableado estructurado para redes de datos, para la compra de maquinaria y equipos hasta el valor de mercado de los bienes.

También se incluyen los costes de la adquisición, desarrollo o uso de software informático, soluciones en la nube o similares para la gestión ganadera y la adquisición de patentes, licencias, derechos de autor y marcas registradas relacionados con la gestión ganadera.