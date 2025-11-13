Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
Unas gallinas en una explotación. LP

El confinamiento de aves se extiende a todas las granjas de la Comunitat al aumentar el Gobierno la alerta

El Ministerio de Agricultura extiende el aislamiento de 138 municipios a los 542 de la Comunitat

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:12

Comenta

El aumento de la alerta ante la gripe aviar ha llevado al Ministerio de Agricultura a ampliar la orden de confinamiento de las aves ... de corral a todo el territorio español. El pasado fin de semana el departamento que dirige Luis Planas estableció que el aislamiento de estos animales se reducía a 138 localidades de la Comunitat y 1.200 en todo el Estado. Pero una serie de circunstancias ha llevado al Gobierno a tomar nuevas medidas que pasan por ampliar el confinamiento a todas las poblaciones de España, incluidos en la disposición los 542 municipios valencianos, 404 más que en la orden anterior.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dani Martín emite un comunicado tras sus polémicas palabras en Valencia: «El cúmulo de torpezas con las que a la gente le gusta levantarse»
  2. 2

    Las tres discotecas valencianas que pelearán por convertirse en la mejor del mundo la próxima semana
  3. 3

    Teresa Ribera, 380 días después: la exministra reaparece en Bruselas para hablar de la dana sin pisar Valencia
  4. 4

    Abascal, a Feijóo: «¿Se va a comprometer Pérez Llorca a pedir presas y diques sin miedo a que le llamen negacionista?»
  5. 5

    Cómo viven los valencianos de la lista Forbes
  6. 6

    Las angustiosas llamadas el día de la dana a la teleasistencia: «Si está en casa tiene que estar muy mal. Porque está el agua hasta arriba»
  7. 7 El precio del aceite de oliva virgen extra desde el 12 de noviembre
  8. 8 Investigan la muerte de un trabajador electrocutado en una finca de Valencia
  9. 9

    El silencio agónico de Jorge Suárez, el cerebro de la gestión de la dana que lleva un año sin declarar
  10. 10 Santiago Cañizares se casa este viernes en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El confinamiento de aves se extiende a todas las granjas de la Comunitat al aumentar el Gobierno la alerta

El confinamiento de aves se extiende a todas las granjas de la Comunitat al aumentar el Gobierno la alerta