El confinamiento de aves se extiende a todas las granjas de la Comunitat al aumentar el Gobierno la alerta

El aumento de la alerta ante la gripe aviar ha llevado al Ministerio de Agricultura a ampliar la orden de confinamiento de las aves ... de corral a todo el territorio español. El pasado fin de semana el departamento que dirige Luis Planas estableció que el aislamiento de estos animales se reducía a 138 localidades de la Comunitat y 1.200 en todo el Estado. Pero una serie de circunstancias ha llevado al Gobierno a tomar nuevas medidas que pasan por ampliar el confinamiento a todas las poblaciones de España, incluidos en la disposición los 542 municipios valencianos, 404 más que en la orden anterior.

De esta forma, el Ministerio de Agricultura ha establecido «el confinamiento en la propia explotación de las aves de corral que se críen al aire libre (...) incluidas las explotaciones ecológicas y la de autoconsumo o las que produzcan huevos o carne para su venta directa al consumidor final».

La orden establece que cuando no sea posible el confinamiento total de las aves se podrá autorizar el mantenimiento al aire libre con la colocación telas pajareras o cualquier dispositivo que impida la entrada de aves silvestres. El requisito es que se alimente y abreve a los animales en el interior de las instalaciones o en un refugio que impida la llegada de aves silvestres y evite el contacto de estas con los alimentos y el agua del corral.

Otras medidas que incluye la orden son que se prohíbe la cría de patos y gansos con otras especies de corral o se prohíbe dar agua a las aves de corral procedentes de depósitos a los que puedan acceder aves silvestres salvo en el caso de que se la trate para inactivar los virus de la gripe aviar.

También se establece que los depósitos de agua situados en el exterior para ciertas aves deberán protegerse contra las aves silvestres. Por otro lado, queda prohibida la presencia de aves de corral u otro tipo de aves cautivas en los centros de concentración de animales como certámenes ganaderos, muestras, exhibiciones y celebraciones culturales.

La medida responde a «la elevación del riesgo de la entrada de la enfermedad en España en la última semana», ante el «número de focos notificados en Europa», explica la orden

Según las cifras de ADIS, el sistema informático europeo sobre enfermedades animales, recogidas por el ministerio español, desde julio se registraron 139 brotes en explotaciones avícolas de Europa, 14 de ellos en España. Además, tal y como recoge el escrito del Ministerio, se han detectado cinco focos en aves cautivas y 68 en silvestres.

Por el momento, no se ha anunciado ninguna fecha para el fin de este confinamiento.

Reino Unido y Francia, también afectados, han impuesto igualmente el confinamiento de las aves de corral.

La orden del Ministerio de Agricultura hace referencia a la llegada de aves migratorias durante el invierno que pueden extender la gripe aviar a las que se encuentran en España.