El futuro de la agricultura en Pego pasa por parcelas de 50 hanegadas, la modernización y la reducción de costes El presidente de Coopego detalla al conseller Barrachina la situación del campo local y la necesidad de que cooperativas y Administración apuesten por las IGC

R. González Pego Miércoles, 19 de noviembre 2025, 18:07 Comenta Compartir

El nivel de abandono de los campos en municipios como Pego es bastante elevado. El marcado carácter minifundista hace que para muchos agricultores el seguir cultivando no sea rentable. Por eso, Pepe Pastor, presidente de la cooperativa local Coopego, incide en la necesidad de buscar soluciones realistas para que la agricultura tenga futuro en el municipio y también en otras localidades de la Comunitat en idéntica situación. Según le ha explicado este miércoles al conseller Miguel Barrachina, en la visita a sus instalaciones, para conseguir que sean viables hacen falta parcelas más grandes, de al menos 50 hanegadas; modernizar y optimizar la explotaciones; y reducir los costes.

Pastor ha reconocido que la mayoría de propietarios son «agricultores románticos». Eso acaba conduciendo a una falta de ilusión y bajos ingresos que derivan en el abandono de los cultivos. Por ello, ha apostado por un proyecto global y de futuro, que permita dar un valor añadido al campo, reducir costes y aumentar la producción. Y eso pasa por «parcelas de mayores dimensiones o no habrá beneficios».

El presidente de Coopego ha recordado que en su día las cooperativas supusieron un revulsivo en la Comunitat Valenciana y que ahora deben ir paso más allá. Así lo hicieron ellos y otros colectivos de otras comarcas, que crearon Green Fruits. Por ese motivo ha hecho hincapié en la necesidad de que las cooperativas y la Administración apuesten por las Iniciativas de Gestión en Común, IGC.

Además, ha remarcado que el minifundio es un valor y que hay que aprovechar sus ventajas, como el hecho de que ya son propietarios de las tierras. «Ahora nos falta la inversión y la reestructuración», ha añadido. Para ello, ha de conseguir parcelas más grandes a través de permutas, contratos de gestión o de alquiler a dueños de tierras abandonadas y que no quieran entrar en el proyecto. Y ha remarcado que «el momento de dar el primer paso es ya».

El conseller de Agricultura ha escuchado atento la situación del campo local y ha coincidido con el presidente de Coopego en que las IGC juegan un papel decisivo «para modernizar las estructuras agrarias y frenar el abandono de tierras agrícolas en la Comunitat Valenciana».

Asimismo, ha señalado que el propietario medio en numerosas zonas de la región posee alrededor de una hectárea, mientras que en otros puntos del país esa cifra se multiplica por cinco. Por ese motivo son importantes las IGC.

Por su parte, el alcalde de Pego y responsable de Agricultura, Enrique Moll, ha insistido en la necesidad de que desde la Administración habría que presionar para que no hubiera huertos abandonados. Ha abogado por plantear que se cultiven los campos o que se cedan las parcelas para que otros lo hagan.