Mirar al futuro a través de la sostenibilidad, la rentabilidad y la digitalización

Miércoles, 5 de noviembre 2025

El Auditorio Santiago Grisolía del Museu de les Ciències de València acogió los pasados 30 y 31 de octubre el Congreso de Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana, organizado por la Federació de Cooperatives Agro-alimentàries junto con el Consell. Bajo el lema ‘Cooperativas, hacia una agricultura rentable, sostenible y digital’, el encuentro reunió a expertos, representantes institucionales y líderes del sector para debatir los retos y oportunidades de un modelo agrario que vele por la viabilidad económica, la sostenibilidad ambiental y la transformación tecnológica del campo valenciano.

El evento contó con el apoyo de la Generalitat, con el patrocinio de Agropelayo y la Asociación Valenciana de Cooperativas de Crédito (AVCC), y con la colaboración de Cajamar, Anecoop, AgroFresh, Hinojosa Packaging Group, MAF Roda Agrobotics, Coarval, Enercoop, Anecoop Bodegas, Grupo Coviñas, La Baronía de Turís y Bodegas Bocopa.

Primera jornada

La primera jornada del Congreso reunió a más de 200 cooperativistas procedentes de toda la Comunitat. Judith Arnal, investigadora principal del Real Instituto Elcano, abordó en la primera conferencia los retos derivados del escenario económico y geopolítico.

En la inauguración oficial, Cirilo Arnandis, presidente de la Federació, destacó que «el éxito del modelo cooperativo se mide no solo en cifras, sino en dignidad, en estabilidad, en futuro para miles de familias que viven de su trabajo y que contribuyen a mantener vivo nuestro medio rural». Por otro lado, el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, ahora en funciones, Carlos Mazón, anunció la creación del Registro de Entidades Asociativas Prioritarias Agroalimentarias, «para dar respuesta a una demanda histórica» del cooperativismo agroalimentario valenciano. La sesión de la mañana concluyó con la intervención de Silvia Leal, experta en innovación digital. Leal explicó cómo la inteligencia artificial se ha incorporado a distintos ámbitos de la vida cotidiana, ofreciendo herramientas para mejorar la productividad, llegando a estimar que su aplicación podría equivaler a un aumento de tres horas de trabajo por empleado y día.

Dionisio Ortiz, catedrático de la UPV, analizó la relación entre el tamaño de las explotaciones agrarias y su rentabilidad. Ortiz propuso un nuevo modelo de negocio que genere valor, con gestión coordinada y liderazgo definido, para asegurar rentabilidad, seguridad alimentaria, diversidad, resiliencia y servicios ambientales.

Cajamar fue una de las entidades patrocinadoras del Congreso. Su director territorial en Valencia, Jesús García, destacó que «nuestra presencia en este Congreso es una muestra de nuestro constante apoyo al sector agroalimentario». Añadió que ese respaldo no se limita a la financiación, sino que también se materializa a través de la transferencia de conocimiento y tecnología, con el objetivo de mejorar la competitividad, la eficiencia, la rentabilidad y la sostenibilidad del sector. «Nuestra implicación diaria se refleja tanto en la amplia gama de servicios financieros especializados que ofrecemos a nuestras cooperativas como en el ecosistema de innovación que hemos construido», y añadió que «Grupo Cooperativo Cajamar es un aliado estratégico a largo plazo», que las acompaña en la toma de decisiones y en el crecimiento de sus negocios.

Reflexiones

La primera mesa redonda de la jornada, titulada ‘Cooperativas, claves en el relevo generacional’, contó con la intervención de jóvenes cooperativistas. Mientras que la segunda mesa redonda se centró en la reflexión sobre el futuro de las cooperativas agroalimentarias valencianas, con técnicos de Federació y representantes de sus distintos sectores.

El director de Federació, Enrique Bellés, presentó un borrador de conclusiones en el que destacó que avanzar en cuestiones como el relevo generacional, la superación de los problemas asociados al minifundismo, la internacionalización o la apuesta por la innovación eran aspectos que dependían de las propias cooperativas y que podían marcar la diferencia entre sobrevivir y prosperar.

Pilar Jericó, doctora en Organización de Empresas y Economista, ofreció seguidamente una ponencia sobre superación del miedo al cambio. En ella, reflexionó sobre como aferrarse al pasado, en el ámbito de gestión empresarial, lastra el pensamiento, el talento y la capacidad.

Clausura

El presidente de Federació, Cirilo Arnandis, apeló en su intervención a «superar el minifundismo mental», que se manifiesta «cuando solo miramos lo que ocurre dentro de nuestra cooperativa, dentro de nuestro término municipal, dentro de nuestra propia parcela».

Por su parte, el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, trasladó su felicitación a Cooperatives Agro-alimentàries por la organización del Congreso. En referencia a la PAC post-2027, se mostró «radicalmente en contra de que se excluya de la PAC a las personas jubiladas» a partir de 2032, tal y como propone la Comisión.