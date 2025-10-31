Dos accidentes colapsan el by-pass y la V-30 y obligan a cerrar dos carriles Las vías de entrada y salida a Valencia, con múltiples retenciones

Un accidente en la A-7, alrededor de Picassent, está dificultando la circulación en la vía. El choque ha obligado a cerrar el carril derecho y central y está provocando seis kilómetros de retenciones en la vía (entre Silla y Picassent) sentido Alicante.

En el mismo by-pass se produce otro colapso de 5 kilómetros entre a la altura de La Cañada, también camino a Alicante.

Por otro lado, en la V-30 otro siniestro también ha originado una retención de ocho kilómetros entre Castellar-Oliveral y Mislata camino al by-pass.