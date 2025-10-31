La A-7, totalmente colapsada este viernes con más de 21 kilómetros de atascos Colapso en las entradas y salidas a Valencia en plena hora punta

Nuevas complicaciones en el tráfico en Valencia, sobre todo, en el acceso y la salida de la ciudad dentro de su área metropolitana. Según informa la Dirección General de Tráfico, en la A-7 hay cuatro incidencias: cuatro kilómetros entre El Baro y Cruz de Gracia sentido Alicante; cinco kilómetros entre El Collado y el Polígono Industrial Sur sentido Alicante; siete kilómetros entre El Collado y Cruz de Gracia sentido Barcelona y otros cinco kilómetros entre Masía del Juez y Quart de Poblet sentido Barcelona.

Otra de las vías más afectadas por el tráfico lento es la CV-35, donde se registran cinco kilómetros entre San Antonio de Benagéber y Cruz de Gracia sentido Valencia y otros 2,5 kilómetros a la altura de Cruz de Gracia sentido Ademuz. Por su parte, los conductores que circulen por la V-30 se encontrarán con cinco kilómetros entre Horno de Alcedo y Mislata sentido hacia la A-7 y otros dos kilómetros entre Castellar- Oliveral y Pinedo sentido puerto.

Al mismo tiempo, la CV-30 registra 2,5 kilómetros de embotellamientos entre Benimàmet-Beniferri y Quart de Poblet sentido V-30 mientras que la V-31 presenta cuatro kilómetros entre Silla y Massanassa sentido Valencia.