Urgente La A-7, totalmente colapsada este viernes con más de 21 kilómetros de atascos
Atascos en la A-7 este viernes. DGT

La A-7, totalmente colapsada este viernes con más de 21 kilómetros de atascos

Colapso en las entradas y salidas a Valencia en plena hora punta

Redacción

Viernes, 31 de octubre 2025, 08:15

Nuevas complicaciones en el tráfico en Valencia, sobre todo, en el acceso y la salida de la ciudad dentro de su área metropolitana. Según informa la Dirección General de Tráfico, en la A-7 hay cuatro incidencias: cuatro kilómetros entre El Baro y Cruz de Gracia sentido Alicante; cinco kilómetros entre El Collado y el Polígono Industrial Sur sentido Alicante; siete kilómetros entre El Collado y Cruz de Gracia sentido Barcelona y otros cinco kilómetros entre Masía del Juez y Quart de Poblet sentido Barcelona.

Otra de las vías más afectadas por el tráfico lento es la CV-35, donde se registran cinco kilómetros entre San Antonio de Benagéber y Cruz de Gracia sentido Valencia y otros 2,5 kilómetros a la altura de Cruz de Gracia sentido Ademuz. Por su parte, los conductores que circulen por la V-30 se encontrarán con cinco kilómetros entre Horno de Alcedo y Mislata sentido hacia la A-7 y otros dos kilómetros entre Castellar- Oliveral y Pinedo sentido puerto.

Al mismo tiempo, la CV-30 registra 2,5 kilómetros de embotellamientos entre Benimàmet-Beniferri y Quart de Poblet sentido V-30 mientras que la V-31 presenta cuatro kilómetros entre Silla y Massanassa sentido Valencia.

