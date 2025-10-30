Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un control de vehículos, en una imagen de archivo. EP

Las multas de la DGT que podrían pasar a «muy grave» y subir de 200 a 500 euros

Los conductores sancionados por esta infracción deberán pagar más del doble a Tráfico si la normativa

Tamara Villena

Tamara Villena

Valencia

Jueves, 30 de octubre 2025, 01:15

Recibir una multa de la DGT (Dirección General de Tráfico) nunca es plato de buen gusto y siempre suele dejarnos con un dineral menos en el bolsillo. A veces, las infracciones se pueden cometer sin siquiera darnos cuenta, como pisar de más el acelerador en carretera, especialmente en desplazamientos largos, o aparcar donde no se puede.

También es habitual que en algún momento puntual terminemos dejando el coche para una parada rápida donde no toca, como en un vado o en una plaza reservada, una decisión que puede suponer recibir una notificación de la Guardia Civil de Tráfico.

De hecho, parar en una plaza reservada para personas con discapacidad podría salir todavía más caro en caso de aprobarse definitivamente la nueva medida propuesta por el Gobierno. El Pleno del Congreso aprobaba el pasado martes la toma en consideración de una proposición de ley del PSOE para elevar de 200 a 500 euros la multa por parar o estacionar en en estos aparcamientos.

En concreto, el texto de la proposición plantea modificar el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, para que «parar o estacionar en zonas de estacionamiento reservadas para personas con discapacidad» pase de ser una infracción «grave» a «muy grave».

En la exposición de motivos, el grupo socialista señala que, las administraciones locales, a través de sus agentes de Policía Local, pueden denunciar estas infracciones que, en la actualidad, están sancionadas con multa de 200 euros que, «normalmente», se reduce a 100 euros por pronto pago.

Por ello, el PSOE apunta que «la experiencia viene demostrando que esta sanción no resulta en absoluto disuasoria» y añade que «son muchas» las peticiones procedentes tanto de particulares como de las organizaciones de la discapacidad «que claman por la agravación de esta infracción concreta y, en consecuencia, por el aumento de la sanción que lleva aparejada». Por ello, propone elevar la multa a 500 euros, que podría reducirse a 250 euros por pronto pago.

Durante el debate de la toma en consideración, todos los grupos han expresado su reproche unánime a la conducta «insolidaria» de aparcar en plazas de aparcamiento reservadas a personas con discapacidad. Si bien, han criticado que la proposición del PSOE es «insuficiente», que «llega tarde» y que debería ir acompañada de más plazas de aparcamiento adaptadas, más control y más concienciación contra este tipo de conducta.

Aunque la ley del PSOE ha superado la primera votación en la Cámara Baja y la inciativa ha sido apoyada por 169 diputados, ha despertado la crítica de los grupos parlamentarios por considerar la medida de «insuficiente».

