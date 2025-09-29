Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Directo Última hora de la alerta roja por lluvias en Valencia
El Lidl de Paiporta cerrado este lunes por la alerta roja. L.P

¿Qué está abierto y cerrado hoy en Valencia?

El Ayuntamiento ha decretado el cese de toda actividad no esencial debido a la alerta roja por lluvias

S. Bonillo

Lunes, 29 de septiembre 2025, 10:46

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) ha activado la alerta roja este lunes por lluvias torrenciales que podrían llegar a acumular hasta 180 l/m2 en 12 horas. Ante esta situación, se han puesto en marcha los protocolos de prevención y actuación frente al riesgo de inundaciones en Valencia y su área metropolitana.

El Ayuntamiento de Valencia ha anunciado el cierre generalizado de servicios e instalaciones municipales, así como la suspensión de toda la actividad lectiva este lunes. Medidas a las que también se han sumado más de una treintena de municipios de la provincia, que también han decretado el cierre para reducir riesgos y garantizar la seguridad de la población. Así, el consistorio ha decretado lo siguiente:

- Cerrados todos los colegios, universidades y centros ocupacionales de la ciudad

- Cerradas todas las bibliotecas municipales

- Cerrados todos los parques y jardines de la ciudad

- Cerrados los cementerios municipales

- Suspendida toda la actividad deportiva organizada por la Fundación Deportiva Municipal y se cierran sus instalaciones

- Cancelados todos los mercados extraordinarios y ambulantes

- Suspendida la actividad en todos los Centros Sociales (Centros de Mayores, Centros de Día y Centros de Juventud).

Los supermercados en Valencia permanecerán abiertos este lunes, a excepción de Consum, que ayer anunció el cierre de casi 200 de sus tiendas, tal como ya había anunciado la empresa que haría en los supuestos de alerta roja.

Además, el servicio de tienda online también queda suspendido en las zonas afectadas, explica en un comunicado la cooperativa valenciana, que apunta que este cierre está previsto hasta que pase el estado de alerta roja. El Lidl de Paiporta también permanecerá cerrado durante esta jornada. Este supermercado fue uno de los que quedó arrasado por la dana del pasado 29 de octubre y tardó meses en volver a funcionar.

Por el contrario, Mercadona abrirá todos sus establecimientos este lunes, siempre que la situación metereológica no se complique en extremo.

Los centros comerciales de Valencia también permanecerán abiertos durante esta jornada.

