Los municipios de la Comunitat donde más llueve este lunes La Comunitat se encuentra en alerta roja por fuertes lluvias que pueden ir acompañadas de tormentas

Sara Bonillo Valencia Lunes, 29 de septiembre 2025, 08:38 | Actualizado 08:45h.

La borrasca extratropical Gabrielle, que mantiene a la Comunitat en alerta roja, empezó a dejar sus efectos en la tarde del domingo. Las fuertes precipitaciones se han prolongado durante la madrugada del lunes, con registros significativos en distintos puntos, especialmente en Eslida (Castellón), donde se han recogido 173,4 litros por metro cuadrado, según informa la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

Este ranking lo completan Sueras (Castellón), con 154,7 l/m2; Aín (Castellón), con 136,4 l/m2; Tales (Castellón), con 118,2 l/m2; y Chóvar (Castellón), con 108,6 l/m2. En la provincia de Valencia, el municipio que ha registrado mayores precipitaciones ha sido Manises, con un acumulado de 73,8 l/m2.

En Valencia ciudad, las lluvias también han descargado con fuerza durante la noche. En la pedanía de La Torre se han recogido 30,4 l/m2, mientras que en el Parque de Cabecera se han alcanzado los 29 l/m2, según datos del pluviómetro de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Otros barrios de la capital también han registrado cantidades destacadas: Benimàmet y Vara de Quart, 23,5 l/m2; Mestalla, 21,25 l/m2; Alameda, 19 l/m2; y el Bombeo de Massarrojos, 18,6 l/m2. Asimismo, en Grandes Vías se han registrado 18,4 l/m2; en Ronda Sur, 8,5 l/m2; en Ibiza, 6,5 l/m2; en Cano Molinera, 2,1 l/m2, y en El Saler, 0,2 l/m2.

¿Dónde ha llovido más?

Las localidades dónde más ha llovido este lunes, según datos de la red de estaciones de Avamet a las 8.30 horas:

- Eslida: 173,4 l/m2

- Suera: 154,7 l/m2

- Aín: 136,4 l/m2

- Tales: 118,2 l/m2

- Chóvar: 118,6 l/m2

- Cabanes: 106,6 l/m2

- La Vall d′Uixó: 103 l/m2

- La Vall d′Alba: 97,6

- Artana: 96 l/m2

- Onda: 87,4 l/m2

- Villamalur: 80,2 l/m2

- Càlig: 78,4 l/m2

- Torreblanca: 77,8 l/m2

- Benicarló: 74,4 l/m2

- Manises: 73,8 l/m2

Previsión del tiempo

Este lunes estará marcado por cielos muy nubosos con chubascos y tormentas fuertes generalizados, que pueden ser localmente muy fuertes o torrenciales y persistentes en el litoral norte de Castellón de madrugada y en el litoral de Valencia durante el día.

Las precipitaciones más intensas y los mayores acumulados se esperan en el centro y sur de la Comunitat, especialmente en la provincia de Valencia, entre el lunes y la primera mitad del martes, cuando podrían superarse los 250-300 litros por metro cuadrado, con intensidades torrenciales.

La Conselleria de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha emitido por su parte un aviso especial que alerta de la llegada del episodio de lluvias.

Alertas vigentes

Emergencias ha activado las siguientes alertas para el lunes:

-Nivel rojo por lluvias en todo el litoral de Valencia.

-Nivel naranja por lluvias en el interior y litoral sur de Castellón, interior de Valencia e interior y litoral norte de Alicante.

-Nivel amarillo en el litoral sur de Alicante.

-️Por tormentas: nivel amarillo en las tres provincias.

Las lluvias continuarán el martes. Aemet prevé cielo muy nuboso o cubierto por la mañana, tendiendo a intervalos nubosos por la tarde. Hay probabilidad de chubascos acompañados de tormenta, localmente fuertes o muy fuertes en el litoral, que tenderán a remitir durante la tarde. Alicante, Valencia y Castellón estarán, en principio, en aviso amarillo hasta las 12.00 horas del martes.