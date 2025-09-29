Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Carreteras cortadas, menos metros y retrasos en el aeropuerto
Lluvias en Valencia. EFE

Los municipios de la Comunitat donde más llueve este lunes

La Comunitat se encuentra en alerta roja por fuertes lluvias que pueden ir acompañadas de tormentas

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Lunes, 29 de septiembre 2025, 08:38

La borrasca extratropical Gabrielle, que mantiene a la Comunitat en alerta roja, empezó a dejar sus efectos en la tarde del domingo. Las fuertes precipitaciones se han prolongado durante la madrugada del lunes, con registros significativos en distintos puntos, especialmente en Eslida (Castellón), donde se han recogido 173,4 litros por metro cuadrado, según informa la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

Este ranking lo completan Sueras (Castellón), con 154,7 l/m2; Aín (Castellón), con 136,4 l/m2; Tales (Castellón), con 118,2 l/m2; y Chóvar (Castellón), con 108,6 l/m2. En la provincia de Valencia, el municipio que ha registrado mayores precipitaciones ha sido Manises, con un acumulado de 73,8 l/m2.

Noticias relacionadas

Una noche mirando al cielo: la lluvia deja inundaciones en Aldaia, La Torre o Manises y un conductor rescatado en Castellón

Una noche mirando al cielo: la lluvia deja inundaciones en Aldaia, La Torre o Manises y un conductor rescatado en Castellón

Tensa vigilia en Aldaia: La Saleta se desborda de madrugada pero las compuertas cumplen su papel

Tensa vigilia en Aldaia: La Saleta se desborda de madrugada pero las compuertas cumplen su papel

En Valencia ciudad, las lluvias también han descargado con fuerza durante la noche. En la pedanía de La Torre se han recogido 30,4 l/m2, mientras que en el Parque de Cabecera se han alcanzado los 29 l/m2, según datos del pluviómetro de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Otros barrios de la capital también han registrado cantidades destacadas: Benimàmet y Vara de Quart, 23,5 l/m2; Mestalla, 21,25 l/m2; Alameda, 19 l/m2; y el Bombeo de Massarrojos, 18,6 l/m2. Asimismo, en Grandes Vías se han registrado 18,4 l/m2; en Ronda Sur, 8,5 l/m2; en Ibiza, 6,5 l/m2; en Cano Molinera, 2,1 l/m2, y en El Saler, 0,2 l/m2.

¿Dónde ha llovido más?

Las localidades dónde más ha llovido este lunes, según datos de la red de estaciones de Avamet a las 8.30 horas:

- Eslida: 173,4 l/m2

- Suera: 154,7 l/m2

- Aín: 136,4 l/m2

- Tales: 118,2 l/m2

- Chóvar: 118,6 l/m2

- Cabanes: 106,6 l/m2

- La Vall d′Uixó: 103 l/m2

- La Vall d′Alba: 97,6

- Artana: 96 l/m2

- Onda: 87,4 l/m2

- Villamalur: 80,2 l/m2

- Càlig: 78,4 l/m2

- Torreblanca: 77,8 l/m2

- Benicarló: 74,4 l/m2

- Manises: 73,8 l/m2

Previsión del tiempo

Este lunes estará marcado por cielos muy nubosos con chubascos y tormentas fuertes generalizados, que pueden ser localmente muy fuertes o torrenciales y persistentes en el litoral norte de Castellón de madrugada y en el litoral de Valencia durante el día.

Las precipitaciones más intensas y los mayores acumulados se esperan en el centro y sur de la Comunitat, especialmente en la provincia de Valencia, entre el lunes y la primera mitad del martes, cuando podrían superarse los 250-300 litros por metro cuadrado, con intensidades torrenciales.

La Conselleria de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha emitido por su parte un aviso especial que alerta de la llegada del episodio de lluvias.

Alertas vigentes

Emergencias ha activado las siguientes alertas para el lunes:

-Nivel rojo por lluvias en todo el litoral de Valencia.

-Nivel naranja por lluvias en el interior y litoral sur de Castellón, interior de Valencia e interior y litoral norte de Alicante.

-Nivel amarillo en el litoral sur de Alicante.

-️Por tormentas: nivel amarillo en las tres provincias.

Las lluvias continuarán el martes. Aemet prevé cielo muy nuboso o cubierto por la mañana, tendiendo a intervalos nubosos por la tarde. Hay probabilidad de chubascos acompañados de tormenta, localmente fuertes o muy fuertes en el litoral, que tenderán a remitir durante la tarde. Alicante, Valencia y Castellón estarán, en principio, en aviso amarillo hasta las 12.00 horas del martes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Valencia suspende las clases este lunes en toda la ciudad por la alerta roja por lluvias
  2. 2 Los municipios que suspenden las clases hoy lunes por la alerta roja por lluvias en Valencia
  3. 3 Aemet activa el aviso rojo en Valencia y Castellón y alerta de posibles «inundaciones» en las próximas horas
  4. 4 Algunos trabajadores podrán pedir un permiso retribuido por las lluvias torrenciales previstas en Valencia
  5. 5 Estos son los municipios valencianos donde más ha llovido este domingo: hasta 87 l/m2
  6. 6 Tensa vigilia en Aldaia: La Saleta se desborda de madrugada pero las compuertas cumplen su papel
  7. 7 Emergencias envía un aviso a los móviles más de 12 horas antes de la alerta roja por lluvias
  8. 8 Una noche mirando al cielo: la lluvia deja inundaciones en Aldaia, La Torre o Manises y un conductor rescatado en Castellón
  9. 9 Vecinos de la zona dana aparcan sus coches en puentes para ponerlos a salvo de las lluvias
  10. 10 Valencia suspende las clases este lunes en toda la ciudad por la alerta roja por lluvias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los municipios de la Comunitat donde más llueve este lunes

Los municipios de la Comunitat donde más llueve este lunes