Albergues llenos en una Valencia en alerta roja Un efectivo especial de Policía Local y Bomberos, preparado para la llegada de las lluvias en el Cap i Casal tras una noche en la que el desborde de una acequia ha obligado a cortar el acceso a La Torre desde la V-30 durante parte de la madrugada

Álex Serrano López Valencia Lunes, 29 de septiembre 2025, 09:59 | Actualizado 10:14h.

Valencia aguanta la respiración. El Cap i Casal ha sobrellevado la noche sin demasiados problemas. El más grave se ha vivido en La Torre, donde se ha desbordado una acequia. La Policía Local y los Bomberos del Ayuntamiento tienen un dispositivo preparado para atender las situaciones que se puedan dar en la ciudad, donde se espera que las lluvias lleguen con fuerza a mitad mañana.

Tras la alerta roja por lluvias decretada por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, desde el domingo por la tarde la Policía Local de València ha tenido unidades policiales en los lugares más sensibles de las pedanías del norte y del sur, así como en los puntos más críticos de la ciudad.

Durante toda la noche el tráfico ha funcionado con normalidad y no se han realizado restricciones en los túneles ni en ningún otro punto. En lo que afecta a las pedanías, se ha realizado una vigilancia especial del caudal de agua de los barrancos. En Massarrojos se ha controlado el barranco del Carraixet, con especial atención a los puntos en los que, por la morfología de los barrancos, existen más probabilidades de que se desborde.

En la parte sur los agentes han controlado el nivel de las acequias. La de Azagador de la Torre es la que presentaba un mayor caudal, pero siempre en unos niveles seguros.Pero hacia las dos de la madrugada, la Guardia Civil ha informado que una acequia se había desbordado en la calle Pintor Joan Miró de La Torre. Ante la acumulación del agua se ha cortado el acceso a la pedanía desde la V-30. Una Unidad de Bomberos se ha personado en el lugar y ha liberado la acequia, lo que ha permitido que el nivel del agua haya vuelto a la normalidad y se haya podido restablecer el tráfico en la zona.