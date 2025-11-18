Losa del Obispo convoca una asamblea vecinal ante la posible instalación de un depósito de residuos de fibrocemento El municipio asegura que sólo se llevará a cabo «si el pueblo está conforme» y prevé realizar una consulta entre la ciudadanía

Manuel García Losa del Obispo Martes, 18 de noviembre 2025

El alcalde de Losa del Obispo, David Pérez (Juntos por Losa), ha convocado una reunión informativa para este sábado 22 de noviembre a las doce del mediodía en el edificio multiusos. El objetivo del encuentro, según ha señalado el primer edil a través de un bando, es responder a las dudas que pueda tener la ciudadanía ante el interés mostrado por una empresa privada en estudiar la posible instalación de un depósito de residuos de fibrocemento en un antiguo hueco minero del término municipal (ubicado a unos dos kilómetros del casco urbano). Por ello, el Ayuntamiento ha considerado necesario solicitar una reunión informativa abierta a toda la población.

El objetivo es que la empresa promotora explique directamente su propuesta inicial y pueda responder a las preguntas y dudas de los vecinos de esta población, que cuenta con alrededor de 500 habitantes.

En el mismo bando, el alcalde ha señalado que el Ayuntamiento estará presente en el encuentro para garantizar la máxima transparencia y trasladar las inquietudes del municipio y ha advertido de que esta iniciativa «solo se llevará a cabo si el pueblo está conforme», por lo que invitan a todos los vecinos a asistir por un proyecto que consideran debe ser minuciosamente analizado antes de que pudiera salir adelante.

Así, una vez que se celebre la reunión está previsto que el Ayuntamiento organice algún tipo de consulta popular para que los vecinos se manifiesten una vez escuchados los posibles aspectos positivos y negativos tras la exposición que hagan los responsables de la empresa.

El primer edil, en declaraciones a LAS PROVINCIAS, ha querido remarcar que no hay concedido ningún tipo de permiso sino que únicamente han recibido la propuesta de la empresa para llevar a cabo la iniciativa empresarial.

Algunos vecinos también consultados por LAS PROVINCIAS han señalado sin embargo que prevén «un rechazo total de la población al proyecto y no descartan incluso que la disputa llegue a los tribunales» aunque ello sólo se podrá observar en la asamblea del sábado. Estas mismas fuentes vecinales han asegurado que a lo largo de estos días se están produciendo y se producirán conversaciones para definir de qué manera preparar la presencia en la asamblea o las posibles preguntas que pudieran tener que plantear.

Este proyecto, que también puede tener cierta controversia, se une a otro a muy pocos kilómetros, situado en término municipal de Llíria, que también ha generado el rechazo vecinal: en este caso se trata de una planta de biometanol. Desde los ayuntamientos de Casinos y Domeño han manifestado su rechazo al mismo e incluso ya han organizado recientemente alguna actividad de protesta.