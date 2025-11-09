Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Participantes en la manifestación contra la macroplanta de biometano organizada ayer en Llíria. LP

Rebelión vecinal contra la planta de biogás de Llíria: «Será la muerte de nuestros pueblos»

Los organizadores denuncian que estas instalaciones provocan emisiones, malos olores y problemas medioambientales

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:48

Cerca de dos mil personas participaron ayer en la manifestación organizada en Llíria para visibilizar el rechazo a la macroplanta de biometano que se ... proyecta en el término municipal de la capital comarcal, aunque quedará alejada del casco urbano unos nueve kilómetros. No sucederá lo mismo con Casinos y Domeño, que se sitúan a tres. De hecho, en la marcha participaron sobre todo vecinos de estos pueblos, así como de las urbanizaciones Camp de Llíria y La Mont Ravana, más próximas todavía.

