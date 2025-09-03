Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Limpieza realizada en la zona. LP

Llíria limpia el canal de protección ante lluvias torrenciales

Los trabajos subvencionados por el Gobierno del Estado se han realizado por fases en los diferentes montículos que envuelven el casco urbano

R. V.

Llíria

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 13:08

El concejal de Política Territorial y Caminos de Llíria, Paco García, ha informado que personal operario de las brigadas DANA, financiado por el Ministerio de Transición Ecológica, «han limpiado de basura, hierbas, tierra y vertidos, en todo el canal de prevención de lluvias que va desde la calle Beateri a Santa Bárbara, pasando por la Torreta, San Miguel y el Barranquet».

Los trabajos, que han sido coordinados por la Brigada de Caminos, se han desarrollado por fases y tramos del cauce. Se ha procedido, en primer lugar, a retirar todos los muebles, enseres y voluminosos que se habían depositado en el mismo, para acto seguido realizar la limpieza de malas hierbas y vaciar el cuenco del canal de la tierra que se ha ido sedimentando estos últimos años.

García ha señalado que esta conducción «tiene por objeto captar la escorrentía superficial de las aguas que caen en los cerros de San Miguel, La Torreta y Santa Bárbara antes de su entrada al casco urbano, interceptando estas aguas y conduciéndolas fuera del municipio evitando así grandes cantidades de agua en las calles de estos barrios, así como arrastres de tierra y lodo».

El canal es de sección trapecial, tiene una longitud de varios kilómetros y está construido en hormigón sobre la ladera de los cerros. Esta infraestructura es de vital importancia para aliviar y desviar el flujo de corriente de agua ocasionada en los episodios de lluvias torrenciales que se producen con frecuencia en el inicio del otoño, de manera que contribuye a disminuir en gran medida las escorrentías hasta el casco urbano de Llíria.

Estas tareas se realizan de forma periódica y en los tramos que mayor suciedad han acumulado. Pero este año, «se ha aprovechado la colaboración del Ministerio y la subvención recibida para la contratación de personal, para hacer una limpieza a fondo y en toda la extensión de la red del canal», ha explicado.

La brigada DANA para caminos, que conforman un total de 8 efectivos, se ha distribuido en dos periodos. El primero, de julio a diciembre, y el segundo que se incorporará en octubre hasta febrero de 2026. «Su labor se centra de limpiar y mantener en condiciones los canales de evacuación de aguas pluviales que hay en el municipio de Llíria, ya bien sea en el casco urbano como en zonas rurales y urbanizaciones», ha apuntado el edil Paco García.

