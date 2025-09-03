Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los Cecopis convocados después de la dana. EP

La Generalitat envió 6.000 emails y 22.000 SMS para alertar de la dana, pero solo tres Ayuntamientos convocaron sus gabinetes de crisis

Valencia, Algemesí y Aldaia, los únicos municipios que reunieron a su Cecopal

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:55

Las responsabilidades políticas, y también las judiciales, se han dirimido hasta ahora en el plano autonómico y el nacional. Por un lado, la Generalitat y, ... en especial la inacción de la Conselleria de Emergencias. Pero también existen datos para sostener la deficitaria actuación de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) el día de la tragedia. El papel de los alcaldes de las zonas afectadas, tanto del PP como del PSPV, ha quedado siempre en un segundo plano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre herido grave tras recibir varios disparos de escopeta en una calle de Alfafar
  2. 2 Cómo solicitar y cobrar las nuevas ayudas de la dana sin hacer nada: 3.000 euros por familia y 2.500 por coche
  3. 3

    El agresor de Alfafar disparó tres veces a la víctima, que está en estado de coma inducido
  4. 4 Un informe de Emergencias desvela que Aemet señaló hasta en tres ocasiones que la dana se iría a la serranía de Cuenca
  5. 5

    Mazón abre el curso con el anuncio de 350 millones de euros más en ayudas directas a los afectados por la dana
  6. 6 Arrestan a un anciano de 85 años por ofrecer dinero y drogas a menores a cambio de sexo
  7. 7 Borja Sémper reaparece después de anunciar que padece cáncer y lanza un mensaje: «Gracias por tanto»
  8. 8 Roban 30.000 euros tras desvalijar el piso de unas víctimas de la dana en Benetússer
  9. 9 Aemet anuncia tormentas con posibilidad de granizo y temperaturas al alza en la Comunitat
  10. 10 El nuevo restaurante que ocupa los Cines Aragón en Valencia ya tiene nombre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Generalitat envió 6.000 emails y 22.000 SMS para alertar de la dana, pero solo tres Ayuntamientos convocaron sus gabinetes de crisis

La Generalitat envió 6.000 emails y 22.000 SMS para alertar de la dana, pero solo tres Ayuntamientos convocaron sus gabinetes de crisis