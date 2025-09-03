Los alcaldes exigen a la CHJ una limpieza urgente de los barrancos

Los alcaldes piden más actuaciones a la Confederación Hidrográfica del Júcar. El estado de los barrancos y cauces preocupa cuando estamos a punto de ... empezar la temporada de lluvias que puede verse agravada por las altas temperaturas del mar y el calor que se ha registrado durante este verano.

La vegetación invasora rellena los cauces y causa la sensación de que cuando se produzcan lluvias fuertes pueden taponar el paso del agua y originar inundaciones. Ese es el temor de alcaldes y responsables políticos que reclaman a la CHJ actuaciones.

El alcalde de Alboraya, Miguel Chavarría, que recuerda que «mantuvimos varias reuniones a principios de año con la Confederación, atendiendo a las principales demandas de nuestros vecinos, y nos consta que también hablaron con otros municipios que colindan con el Carraixet. De hecho, les entregamos una recogida de firmas masiva con más de 2.000 peticiones de nuestros vecinos». Los firmantes reclamaban al órgano de cuenca que actuara con la limpieza del cauce del barranco del Carraixet, un punto delicado en el norte de Valencia que si se desborda puede causar problemas.

Ante el incumplimiento del compromiso lanzado por la Confederación de aligerar de vegetación el cauce, Chavarría pone deberes a la CHJ: «Si bien tenemos cierta seguridad tras la ampliación del cauce que tuvo lugar hace años, ahora vamos a volver a reclamar que aseen la vegetación autóctona y quiten la invasora, que es el problema, y echen un vistazo aguas arriba, donde hay algún tronco de árbol que puede generar algún problema en caso de riada. Es más, que establezcan un calendario de actuaciones periódicas de mantenimiento».

El alcalde de Alboraya tiene otra petición para la Confederación y es que «nos habiliten un acceso al Barranco para poder entrar nosotros en caso de necesidad o emergencia».

El alcalde de Vinalesa y presidente de la Mancomunitat del Carraixet, Javier Puchol, señala que el pasado mes de marzo desde la entidad que preside mantuvieron un encuentro con la Confederación para plantearles la preocupación que embargaba a los municipios colindantes por el estado del barranco. «Y así hasta hoy. Es la última noticia que hemos tenido de la CHJ», argumenta Puchol. «La impresión que sacamos es que los técnicos de la Confederación no estaban muy preocupados por la vegetación que hay en el Carraixet», ha indicado la primera autoridad de Vinalesa.

«Nos dijeron que la vegetación frena la velocidad del agua. Le explicamos la preocupación que sienten los vecinos al ver el estado del barranco, pero parece que no les preocupaba mucho», ha recalcado quien también ha afirmado que «confío en que los técnicos de la Confederación Hidrográfica saben lo que hacen y estos consideran que no hay que limpiar, que no hay peligro. Pues será así».

En cualquier caso, el primer edil de Vinalesa ha recalcado que en la población no hay ningún ojo que pueda entorpecer la circulación del agua y recuerda que alguna vez se ha salido el agua del barranco.

El primer edil de Tavernes Blanques, Arturo Ros Ribes, recuerda que hace un año el municipio junto con otras localidades ribereñas al barranco del Carraixet remitieron una carta a la Confederación en la que pedían actuaciones en el cauce. Así hasta hoy. «Es una selva y aquí nadie se ha dirigido al Ayuntamiento. El único con el que han hablado ha sido con el de Alboraya», ha recalcado.

«Ahora viene una tromba de agua y salimos en barco», afirma Ros de forma gráfica que añade que a ver «si la Confederación atiende. Pedimos mantenimiento y limpieza. A nosotros no nos dejan limpiar. Si ellos no pueden o no quieren que nos dejen a nosotros».

Por su lado, Jesús Salmerón, alcalde de Gátova, también ha pedido actuaciones. Ha destacado el incumplimiento de la promesa de la Confederación: «Y tanto que la incumple. Lo digo como alcalde de Gátova, donde nace el Carraixet, pero también porque mi familia vive en Tavernes Blanques, por donde pasa este barranco totalmente abandonado por la CHJ».

El primer edil ha destacado que «no sirve de nada hacer discursos si no se acomete una limpieza y mantenimiento integral del barranco, desde su nacimiento en Gátova, pasando por Marines, Olocau, Bétera y el resto de municipios hasta llegar al mar». Para Salmerón: «el Carraixet no entiende de términos municipales: o se actúa de forma seria y coordinada en todo su recorrido, o seguiremos arrastrando los mismos problemas una y otra vez».

La preocupación de alcaldes y vecinos no se ciñe exclusivamente al Carraixet. Se extiende por cauces y barrancos de toda la Comunitat. José Luis Más es alcalde de Els Poblets y manifiesta que «me preocupan las cañas que hay en el cauce del Girona. Junto al alcalde de El Verger, pedimos a la CHJ hace más de un año que las quitaran y renaturalizaran los tramos del río que falta y aún no han contestado». «Nosotros también estamos en situación de riesgo, ya sufrimos una riada en 2007».

Por su lado, el alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, ha explicado que «nosotros solicitamos permiso para limpiar la parte del casco urbano y la CHJ nos lo autorizó. A ella le corresponde el resto de barrancos del Montgó. Hay que dejar claro que lo que se autoriza es la retirada de la suciedad. Las cañas no son lo mismo que las plantas y los árboles. La vegetación forma parte del ecosistema del barranco y ayuda a reducir la velocidad del agua en caso de fuertes lluvias. Los barrancos no deben ser autopistas».

El Ayuntamiento de Alzira lleva meses realizando limpieza de barrancos en diversos puntos como las zonas de conexión con el río o las zonas más bajas y problemáticas. El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, señala que este tipo de actuaciones son «un parche» porque «son importantes para el riesgo que conllevan las lluvias locales» pero no para situaciones como la vivida el pasado mes de octubre cuando la gran cantidad de agua ya supera la capacidad de los cauces.

«Se debe sustituir la caña por vegetación de ribera para disminuir el riesgo pero no se puede pretender que los barrancos parezcan canales, hormigonados. Esto es algo del siglo pasado o del anterior, aquí ya no se está hablando de eso, se está hablando de trabajar en una medida de cuencas anchas y unos corredores fluviales para que el agua pueda fluir y muy importante no construir donde no se debe».

El presidente de la Diputación, Vicente Mompó, ha indicado que llevan denunciando la situación de los barrancos desde el principio. «Es claro que la competencia es de la Confederación. Tiene que haber más actividad. Ahora viene la época de lluvias y si los barrancos no están como tendrían que estar van a generar problemas que no se producirían si estuvieran como tienen que estar». En este sentido, ha añadido que «todas las instituciones tienen que estar a la altura» y ha añadido que «estamos preocupados no sólo por el Carraixet sino por todos los de la provincia».

Por su parte, el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, ha señalado que «parece que la Confederación no ha aprendido de lo que hemos vivido. El problema no es sólo del Carraixet sino que afecta a toda la Comunitat. Si después de lo que hemos vivido el 29 de octubre, mal vamos y ahí la Confederación tiene muchos deberes que hacer. Lo sustancial es que no están haciendo los deberes».